新北確診破60萬...「這1區」卻如淨土　醫揭關鍵：他超前部署

▲貢寮區早在5月就已經「超前部署」實施「快篩陽即確診」。（示意圖，非文內提及地區／記者李毓康攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

本土疫情爆發至今，每日確診數都以5位數增加，其中最嚴峻的新北市，累積確診人數已高達60萬，不過在29個行政區中，卻有幾區疫情較為輕微，其中一個就是貢寮。台大醫師施景中就分享表示，貢寮之所以沒有嚴重災情發生，全跟「一個關鍵原因」有很大關係。

施景中醫師在臉書PO文表示，他的同學章殷超，是貢寮樂文診所院長，在當地服務逾20年，在數位與醫療資源遠不如城市的貢寮，卻能成功避開疫情重擊，一關鍵原因是歸功於他同學章殷超的「超前部署」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心5月26日才全面實施「快篩陽即確診」，而貢寮早在5月初就開始這麼做了。

施景中轉述，章殷超5月份開始，在貢寮只要是喉嚨痛、喉嚨啞與上呼吸道感染症狀，都當作是新冠感染，不管做不做檢查、有沒有確診，都先要求直接居家隔離，病人都能接受與配合居家隔離。

貢寮人口約為1.1萬人左右，年輕人多外出工作，區內多數為患有慢性病史的長者。章殷超分享表示，貢寮的患者有很大比例是有數位落差的族群，難以運用視訊或電話問診，這些人年紀大，又有多重慢性病史，生活無法全然自理，不可能做到一人一室，更不可能有獨立衛浴，因此在照顧過程中幾乎陸續全家都染病。

因年輕人較少，會使用網路設備的人不多，線上看診等數位服務無法造福多數居民，也因如此，章醫師不厭其煩地親自居家看診，「所有病人先觀察兩天，結果到目前為止，沒人需要服用抗病毒藥物。」

對於貢寮區疫情沒有大爆發的情況，章殷超醫師欣慰表示，「目前幾位九十幾歲的長者都已經全部恢復，目前所有居家照護的家庭全部都康復，也全都快篩陰性了。月中過後沒有新的案例，這個星期雖斷續還是有些零星確診病例，但沒有傳出災情。」他也補充強調，申報通報都不是重點，如何讓病人得到迅速的照顧，讓疾病不再擴散，每個人都付出一些，事情其實不難。

施景中佩服他同學的精神，尤其在偏鄉，「這些服務所建立的社會資產，遠大於從健保或疫情防治中心可能拿到的給付」，在數位與資源落差之下，不可能靠制度解決，更重要的事基層醫護人員與病患間的信任。更值得慶幸的是，到確診者家中看診的章醫師，至今仍未染疫過。