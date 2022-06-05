兒童接種站圓滿退場！北榮院長陳威明：只要能保護到1個人，汗水就沒白流

▲台北榮民總醫院院長陳威明。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者趙于婷／台北報導

六都兒童大型接種站今退場，其中由台北榮民總醫院負責的中正紀念堂接種站在傍晚5點左右圓滿退場。院長陳威明也親自到現場感謝並陪伴同仁撤場，回想這5天的接種任務，他感慨表示「只要能保護到1個人，不要讓他死亡，我們動員這麼多人絕對值得，汗水就沒有白流。」

北榮在這波本土疫情爆發期間，先是義不容辭承接下中正紀念堂車來速重擔，一天採檢量達1,800人次，接著5~11歲兒童新冠疫苗開打，更再次在中正紀念堂一樓大廳開設接種站，從6/1開設至今，總計替3,532位小朋友施打疫苗。

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談起這次車來速和兒童接種站兩大任務，陳威明直言「基本上就靠『團結』兩個字。」他接著笑說「連續兩年端午節都有特別經驗，去年端午節率領同仁到京元電子，今年在中正紀念堂，很感謝的是都沒有人有抱怨，希望明年端午節可以出國去旅遊了，相信春天不遠了。」

▲陳威明時常在接種站現場確保流程順利。

這次車來速和兒童接種站可以短時間設置完成，除了醫護相當團結之外，還有去年累積的經驗。他表示，去年京元電子是第一場大型PCR採檢，接到命令兩天後就開始，後來台北市三大市場群聚甚至是一天設置好就上戰場，今年車來速大概準備三天，主要是要戶外搭棚和設置硬體設備，但北榮的動員人力一天就安排好。

中正紀念堂車來速在5/17啟用，回想起當初設立過程，陳威明透露「一開始我先問自己，怎樣能讓民眾滿意和消泯心中的恐懼和緊張？」經過思考後，決定率先使用「高乘載車道」，為的就是不要讓民眾久等，尤其高乘載車道一般來說一定有孩子，所以也把兒科醫師特別安排在該車道。

他接著表示，車來速一開始專門做PCR，之後又要開立口服抗病毒藥物，醫生問診一台車一個人至少要15分鐘，如果沒有分開，只要一塞車就會有抱怨，透過高乘載分流，車一到點，兩邊車窗同時開始，這樣的做法，讓車來速一直都運作的很流暢。

▲北榮自掏腰包準備不少小禮物和小零食安撫鼓勵孩子。

至於兒童接種站，陳威明說，因為很多安排在學校施打，接種站5天以來施打3,000多人，雖然沒有很多，但這幾天看到很多學齡前的孩子，這些孩子佔了一半以上。「我都想說，幫3,000多個小朋友打完疫苗，未來若不幸染疫，只要沒有任何一個重症或死亡，只要能保護1個人，我們動員這麼多人絕對值得，汗水沒有白流。」

北榮從5/17車來速啟用到現在，加上兒童接種站，院方已經動員2,000多人次，光是車來速就服務2萬多人。陳威明受訪時不斷透露對醫護同仁滿滿的感謝與不捨，他特別提到「北榮不是只有照顧中正紀念堂，院內專責病床開了510張床，很多是高齡重症患者，還有共病，要翻身、餵藥和餵飯，護理師都要穿著隔離衣，真的很辛苦。」

「今年的任務艱巨遠超過去年的京元電子和北市市場群聚。」陳威明直說「我真的太以同仁為榮，他們太可愛太可敬了，非常感謝他們，尤其大熱天看到車來速的同仁在烈日下指揮，真的很不捨，但看到同仁臉上還有笑容，真的很欣慰，我們會一直努力，直到疫情退散。」

▲為了讓兒童有更放鬆的施打環境，陳威明也當起「大孩子」幫忙逗樂害怕的小朋友。