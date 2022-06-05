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今年最久一波梅雨！明起全台下整周　低溫「探1字頭」時間曝

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲周一鋒面接近轉雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

開工變天！氣象專家吳德榮提醒，今年梅雨季第3波滯留鋒周一接近，大氣很不穩定；周二至周六在台灣附近南北徘徊，將是今年梅雨季影響最久的一波。另外，根據中央氣象局預報，周二、周三台北低溫跌到1字頭，下探19度。

▼氣象局預報北市周二、周三低溫19度。（點圖可放大／氣象局）

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（圖／氣象局）

氣象局今天（5日）清晨對金門縣發布「濃霧特報」，今金門、馬祖及西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺，請注意。

氣象局說，今天鋒面仍滯留於華中一帶，台灣受西南風影響，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；西南風增強，高溫悶熱，各地高溫32至34度，背風沉降關係，北部及東半部氣溫會再更高一些，東南部地區易有焚風發生的機率。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，周一鋒面接近及西南風影響，天氣轉趨不穩定，西半部降雨機率偏高，容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東半部地區為多雲，午後有短暫雷陣雨，晚起隨著鋒面逐漸接近台灣本島，北部地區亦有短延時強降雨；溫度方面，沒下雨時天氣仍悶熱，東南部地區亦有焚風發生的機率。

氣象局提醒，周二至周六鋒面影響加上鋒面前偏強的西南風，天氣不穩定，西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，鋒面附近有機會出現中、小尺度的對流系統帶來短延時強降雨、強陣風、雷擊等劇烈天氣現象；降雨明顯加上鋒後東北風影響，北台灣有轉涼的感覺。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周一滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有「強對流」發展的條件；周二至周六梅雨季第3波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。

吳德榮分析，下周日至下周二滯留鋒仍在台灣附近徘徊，西南季風偏強，台灣尚未脫離多雨的天氣型態，第3波滯留鋒將是今年梅雨季影響最久的一波。

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