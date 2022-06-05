媽沉迷直播購物…花光外婆手尾錢「逼退休夫再賺」　過來人揭真相

▲媽沉迷直播購物。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

一名網友抱怨，媽媽從55歲開始過著退休生活，後來迷上了直播購物，把外婆過去的手尾錢花光不打緊，竟然要已經退休的爸爸重新出去工作，賺錢供她買直播的商品，「只要不給她買直播、順著她，她必定大鬧不得安寧。然後說直播那些人很可憐很辛苦」，現在甚至連出房門都不願意，每天只顧盯著手機，讓他相當崩潰。

原PO日前在臉書社團「匿名公社」發文，「我媽今年60歲，她在大概55歲左右就開始頹廢的生活，就說她老了累了無法工作，家人都體諒她，那你就在家休息就好，之後省省的過還可以，休息過了一年，開始會上網看直播，也開始會買直播的商品，剛開始說還好只是買一下，我們想說還好，我們也會買一些自己喜歡的，所以，就睜一隻眼閉隻眼」。

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網友提到，媽媽後來越買越多，「我外婆往生了，她有分到手尾錢，真的不意外，分次拿去買直播的商品，等錢都花完了，就開始跟我爸要錢，說買了直播幾千元，我爸還是有給，順便說，不要再買了。後來還是有買，都跟她說不要再買，她還是說不聽，每次都說這最後一次」。

原PO提到，爸爸前年退休，原本夫妻倆省吃儉用，勉強能靠退休金生活，「但我不滿足的媽已經沉溺直播無法自拔，我爸說沒有多餘的錢提供她買直播，她居然對我爸說你沒錢可以去上班啊！」網友無奈表示，「只要不給她買直播或順著她，她必定大鬧不得安寧。然後說直播那些人很可憐、很辛苦，幫她一下」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「她就缺人跟她聊天說話，如果你們無法陪伴、無法回嘴，只能接受她情緒勒索」、「應該帶媽媽去看醫生了，購物狂也是一種病」、「憂鬱症導致購物狂，其實她買的不是東西，而是囤貨的成就感跟花錢的快感」、「她憂鬱症有持續在就醫嗎？一直網購可能需要看一下醫生」。

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