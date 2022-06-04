胸前咪咪癢到爆！驚見3紅點　醫：「這種蟲」已爬滿你全身

▲大多數蟎蟲生命期約3周內死亡。受害者呈三顆線狀或三角形排列的咬痕（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

住家靠近山區張姓女子，近來發現有鳥在家中陽台休息，她樂孜孜覺得好事要來了！未料，她胸前紅疹遍布、奇癢無比；醫生診斷發現她身上多處三顆呈線狀或三角形排列的咬痕，因為她全身密密麻麻爬滿了「禽螨」；動保處獸醫師徐愛明指出，高溫乾燥是禽螨的剋星，只要把棉被、床單、衣物等置於陽光下曝曬或高溫清洗、烘乾，禽蟎很容易就會被消滅。

新北市汐止區金龍湖畔有山有水，生態資源豐富，家住水蓮山莊社區10樓張姓婦人發現冷氣機和窗台有野鳥滯留，她也沒有驅趕，覺得喜鳥來了！但近來身上有許多莫名紅疹發癢，讓她的生活感到非常困擾。

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經過醫生診斷，發癢原因是因為「禽螨」，由於禽螨蟲體非常微小約1釐米，肉眼不易察覺，且蟎蟲生命期約3週並寄生於鳥類居多。若無鳥類宿主，它們會咬住遇到的人類，但無法在人類身上生存。

禽蟎習性是白天躲起來繁殖，夜晚才出來活動，所以受害者通常一覺醒來，身上就多好幾個三顆呈線狀或三角形排列的咬痕。由於禽蟎肢體活動只能靠爬行，往往碰到衣物邊緣會被其阻擋無法前進，肚子、胸前、肩膀、背部及胸罩邊緣腹部等區域最廣為常見。

動保處獸醫師徐愛明表示，如要擺脫惱人禽螨最佳方法，必需從清理家中生活環境開始。根據國外研究報告，高溫乾燥是禽螨的剋星，只要把棉被、床單、衣物等置於陽光下曝曬或高溫清洗、烘乾，禽蟎很容易就會被消滅。

她建議使用真空吸塵器將客廳、寢室、地板、窗簾等徹底吸掃幾遍，再將拖把和抹布浸泡於酒精、醋酸、橙油、稀釋漂白水等溶液，以擦拭及塗抹方式在地板、家俱表面上，保持室溫大於22-26℃、相對溼度低於70-80％左右環境，就能抑制禽螨孳生。

另外，要將住家周圍駐停禽鳥驅離、清理鳥糞及移除鳥巢解決根本來源，不要在有鳥會出沒的地方曬衣服或棉被，否則禽螨可能會因此跑到衣物上。

驅離禽鳥方法可從牠們心理和行動障礙上著手，譬如懸掛飄動物體驚嚇(紅布條、氣球、猛禽風箏)，裝設反光CD、金屬亮板干擾視覺及防鳥網繩、鳥刺阻絕降落靠近等都是常見有效的方法。



動保處表示，禽蟎喜歡溫暖潮濕的環境，春夏時節是最活躍的季節，民眾面對蟲害，勿直接接觸野外禽鳥或其排泄物，徹底打掃居家環境，確實遵守「不接觸、不餵食」2原則，記得用肥皂勤洗手，以杜絕疫病傳染之虞。