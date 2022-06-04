酒促妹引爆5P肉搏戰！亂鬥中遇襲尻臉倒地　豬隊友亂噴全趴　　　　　

▲酒促妹被打倒在地上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

端午連假第二天高雄市又傳暴力事件，一名陳姓男子跟一名劉姓酒促小姐在十全路熱炒店聚餐時，遭到鄰桌三名男子「虧」，所以雙方就打起來，現場甚至辣椒水也加入戰局，只是這一噴，5個人全被刺鼻的味道弄到眼睛睜不開，而劉姓酒促在一陣亂鬥當中也中拳倒地，最後警方趕到現場，把人全部帶回。

這起案件發生在4日凌晨兩點，47歲的羅姓男子跟35歲的劉姓酒促在十全路的熱炒店吃飯，過程中頻頻被鄰桌的三名男子「虧」，這讓羅姓男子很不爽，最後羅姓男子跟對方理論，雙方就打了起來，就在一陣混戰當中，其中有人拿出了辣椒水狂噴，也不知道是攻擊哪一方，算不算幫忙，現場5個人全都被辣椒水味道刺激到眼睛張不開，蹲下去。

▲高雄市十全路熱炒店發生鬥毆，雙方還有人趁機使用辣椒水，結果制伏自己 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市十全路熱炒店發生鬥毆，雙方還有人趁機使用辣椒水，結果制伏自己 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方趕到現場之後，發現他們已經制伏了自己，輕輕鬆鬆把人全部帶回，這才發現劉姓酒促在一陣亂打當中，想要勸架，也不知道是中了誰的暗算，直接被「打臉」KO倒地，最後涉案的相關人都依照聚眾鬥毆罪、傷害罪移送法辦。