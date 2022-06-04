麥當勞宣布　台北6門市改裝後「限外帶外送」

▲麥當勞發布聲明表示，今年已無關閉門市的計畫。（示意圖，本刊資料照）



圖、文／鏡週刊

台灣麥當勞在2022年5月一口氣關閉4家門市，包括基隆愛三、中和連城、台中新興，台中復興，加上2月收掉的永和竹林，今年已收掉5間門市。對此，麥當勞3日說明，目前沒有再關門市的計畫，讓不少民眾安心。

針對今年已有5間門市關閉，根據麥當勞統計，2020年開4家、關5家；2021年開6家、關1家；2022年開1家、關5家，但年底前會再開10家；2023年則預計開10家以上；目前全台麥當勞總計有398家門市；麥當勞強調，若從2020年起算至今年底，一共開21家門市，相較關閉11家，開店數仍明顯多於關店。

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麥當勞指出，6間門市包括台北指南、台北南港、台北復興二、台北民生二、台北麟光、台北木新在改裝後，將關閉內用區，僅提供外帶，主要是為符合法令。

此外，未來展店會考量顧客已因疫情改變消費行為，因此麥當勞門市將更著重數位化與外送、外帶服務；而外送及外帶在疫情期間雖增加約1成，但受內用大幅減少的影響，整體業績仍不如預期。



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