網紅被封「年度最慘留學生」！確診後遇戰爭　回國又染疫還被開除

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸一名網紅「我是小妖怪」日前在微博上傳一段影片，曝光自己因為感染新冠肺炎，遭到公司開除，影片一出立刻有網友起底她的過往，發現她在烏克蘭留學時就曾確診，確診期間又碰上俄烏全面開戰，好不容易回到家鄉卻又再次染疫，甚至遭到開除，因此被網友調侃是「年度最慘留學生」。

根據SYDNEY TODAY報導，網紅「我是小妖怪」原本在烏克蘭留學，經常在影音平台《bilibili》分享留學生活的點滴，擁有不少粉絲，直到今年2月她先是在烏克蘭染疫，接著月底又碰上俄烏全面開戰，她上傳的《凌晨五點在烏克蘭被砲聲轟醒》瞬間引起大量網友關注。

▲小妖怪隔離期間碰上俄烏全面開戰。（圖／翻攝自bilibili）

小妖怪表示，俄烏全面開戰時她才剛確診不久，正在烏克蘭東北部哈爾科夫市居家隔離，每天都能聽見炮擊聲，並透露她還沒有拿到學位證書，結果就讀的學校就被炸毀，「我們學校被炸了，大學的畢業證、學位證，原件什麼的可能都被燒毀了」。

她3月中旬逃亡到匈牙利，好不容易從匈牙利飛回中國，不料卻在隔離期間被檢測出確診，疑似是在混亂的逃難過程中感染的，倒楣的是她回國後原本已經找到一份俄語教師的工作，不料公司日前突然打電話來，詢問她是否曾有染疫紀錄，她誠實告知，結果公司竟以此為由將她開除。

▲小妖怪的經歷讓她被封為「年度最慘留學生」。（圖／翻攝自微博）

小妖怪在5月29日上傳的影片中感嘆，自己從烏克蘭回國後，已經做過5、60次核酸檢測，結果都是陰性，應該和正常人沒有不同了，誰料如今卻被辭退，「從來沒有想過我會因為這個原因，失去第一份工作」、「是不是新冠感染史會讓我永遠不能從事教育行業」，希望大眾能給予多些包容及理解。

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