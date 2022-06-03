媽包粽分親友　男友嫌料多難吃「討厭蛋黃」：下次改進！她怒提分

▲男友邊吃邊嫌，狂罵媽媽包得肉粽難吃。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

端午節將至，家家戶戶免不了吃粽子的習俗，除了南部粽、北部粽以外，還有客家粽、鹼粽、菜粽等，種類豐富，一名女網友表示，媽媽每年端午節都會包粽子，稱讚媽媽用料很豐富，於是她拿了幾顆分男友吃，結果男友竟嫌棄料太多太飽，而且男友不愛吃蛋黃，瘋狂嫌棄媽媽包得肉粽，讓原PO氣到提分手。

女網友在論壇zuvio發文，家裡是客家人，媽媽覺得外面料少又小，因此端午節習慣自己包粽子，「不得不承認我媽真的很會包，用料都真材實料，我們家粽子有控肉、炒香菇、蝦米等料，蛋黃、餡料都是一大早5點起床去採買然後炒的」，花一堆錢買食材包粽，分給親朋友好友享用都沒收錢，因為媽媽認為沒必要。

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原PO將媽媽的好手藝分享給男友，怎料男友卻瘋狂嫌棄，表示「料太多太飽覺得不好消化，而且他討厭吃蛋黃，罵了一大堆叫我媽下次改進，一點都不知道感恩」。最後，原PO受不了提出分手，「我不能接受你這樣謾罵我的家人，明明我們家粽子包蛋黃就超讚，爛東西不知道感恩」。

貼文一出，有網友認為這是禮貌的問題，「不是嫌難吃的問題，而是禮貌問題，如果是善意的建議，可以試試看什麼料之類的當然ok，但對著長輩罵真的不行，不喜歡的話少吃就好」、「每個人口味不一樣，但是真的沒有禮貌」。底下有不少網友流口水直呼，「不知道阿姨缺不缺鄰居」、「這粽子感覺就超好吃」、「粽子包蛋黃最好吃」、「這配料，被阿姨的粽子收服了」。