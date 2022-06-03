前議員外遇風波小三判賠元配100萬　許家蓓：盼爭議到此為止

▲前台北市議員許富男被控教唆傷害婚外情對象的老公，因罪嫌不足獲不起訴。（圖／翻攝許富男臉書）



記者陳家祥／台北報導

前台北市議員許富男15年前與林姓櫃姐外遇產下1子，因不滿林女改嫁郭男，許竟教唆惡煞攻擊郭；婚外情爆發後，許的元配也向林女求償200萬。士林地院一審判林女須賠100萬，林女上訴後，遭高院駁回，仍須賠償許妻100萬元，全案不得再上訴。針對案件扯出的風波，許富男女兒、現任議員許家蓓表示，盼望相關爭議到此為止，不要再讓母親受到傷害。

許家蓓表示，「對方說的都不是事實，並沒有對她們有任何暴力行為」，這件事情已經澄清過很多次，所以真的覺得很無奈。許強調，這對於她和她媽媽來說都是一次又一次的傷害，且媽媽不是公眾人物，是受害者，法院也是這樣去做判決的，「所以盼望到此為止，不要再讓母親受到傷害。」

法官審酌，林明知許有妻子仍持續交往甚至產1子，導致許妻身心受創，但衡量許妻為家庭主婦，名下有房屋、土地數筆，汽車1輛及數筆投資，財產總額為2303萬2590元，林無業、0收入、無財產，一審判決應以100萬元賠償為適當。

林上訴，提到2014年其母親來台探親時，因婚外情一事，被許妻女兒許家蓓甩巴掌，可知許妻早就知道婚外情事實，卻在6年後才提告，已超過侵權行為請求權時效。並強調自己現在無業，僅偶爾到朋友店裡打工，月入不到1萬元，精神撫慰金過高。

高院卻發現，兩人交往期間，許富男每月都會支付生活費，加上貸款、小孩補習費等，至少20餘萬元，又贈與2房2車，其中1房1車已被林變賣，撫慰金無不當過高。

法院也傳喚許富男出庭，表示2014年發生衝突時，女兒只是猜到兩人關係，但沒有問清楚，也不可能告訴妻子，妻子並不知道林女是誰。最終，高院駁回林女上訴，仍須賠償許妻100萬元，全案不得再上訴。