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北藝中心連續2個月「巨球投影」！劍潭站直達場館「連通道」啟用

▲▼北藝中心與捷運劍潭站「連通道」啟用，此外為了倒數迎接正式開幕，連續2個月晚間將有「巨球投影」視覺藝術。（圖／北藝中心提供）

▲北藝中心邀請30組藝術家創作，未來連續2個月晚間將有「巨球投影」。（圖／北藝中心提供）

記者林育綾／台北報導

臺北表演藝術中心（北藝中心）與捷運劍潭站「連通道」啟用！未來民眾除了從3號出口，也能夠透過連通道直達場館。另外試營運階段結束，為了迎接正式開幕倒數，即日起至8月7日開幕當天為止，連續2個月每晚7點至10點，將會在「巨球」外牆以科技藝術投影，成為期間限定的特殊風景！

▲▼北藝中心為了倒數迎接8月正式開幕，6月起連續2個月晚間將有「巨球投影」視覺藝術。（圖／北藝中心提供）

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▲北藝中心連續2個月晚間將有「巨球投影」視覺藝術。（圖／網友提供）

北藝中心作為台北新地標，在8月正式開幕前，以「Open for All：打開可能，成為可能」為題，廣邀30組視覺藝術家，運用科技藝術接力串連，將視覺作品投影至北藝中心「球劇場」的建築外牆上。連續67天，只要在指定時段經過北藝中心，無論是步行、駕車、搭乘大眾運輸工具，都能親自目睹影像創作。

而除了視覺藝術家的參與，也積極邀請民眾加入每晚倒數的行列。延續試營運階段社群媒體上的熱議，北藝中心全新開發一款「真情大貢丸」濾鏡，預計7月開放民眾直接在北藝中心官方Instagram下載使用，過程中僅需完成錄影、hashtag「北藝中心真情大貢丸」、公開發表社群動態，便有機會讓作品登上「巨球」，成為萬人矚目的焦點。

▲▼北藝中心為了倒數迎接8月正式開幕，6月起連續2個月晚間將有「巨球投影」視覺藝術。（圖／北藝中心提供）

▲北藝中心連續2個月晚間將有「巨球投影」視覺藝術。（圖／網友提供）

北藝中心董事長劉若瑀表示，北藝的精神是「Open for All」，除了對所有觀眾開放之外，也期待場館跟空間能服務不同領域的藝術家，因此「巨球」也成為一個創作場域，藉此發現，北藝除了各種空間，還有很多創作上的可能性。

此次響應的視覺藝術家與創作團隊，堅強陣容橫跨視覺設計、數位科技、影像傳播、新媒動畫等不同領域，包括：Group.G、K4s Motion Studio、二棲設計、王世偉、王正源、王宗欣、王俊傑、王奕盛、王新仁（阿亂）、白輻射影像、吳仲倫、吳哲宇、沃野影像、叁式數位體驗設計團隊、周東彥（狠劇場）、林泰州、徐逸君、殷振豪、國立臺灣師範大學設計系、張國治、張博智、張暉明、曹筱玥、野人創意設計有限公司、陳青琳、陳建蓉、陳萬仁、黃心健、實踐大學媒體傳達設計學系、顏伯駿。

▲▼北藝中心與捷運劍潭站「連通道」啟用，此外為了倒數迎接正式開幕，連續2個月晚間將有「巨球投影」視覺藝術。（圖／北藝中心提供）

▲北藝中心與捷運劍潭站「連通道」啟用。（圖／北藝中心提供）

另外，位於「巨球」下方的「捷運連通道」，也迎來正式啟用，未來前往北藝中心，除了可以從捷運劍潭站3號出口，也可以使用劍潭站1號出口的連通道。

連通道設計概念，以北藝中心的延伸空間來規劃，將原有的連通道出口轉向正朝北藝中心，同時沿用一樓公共空間的材料，包括穿孔鋁板可透視後方材料，讓通道的空間感受更開闊。刻意設計的寬面出口，讓民眾搭乘電扶梯時，巨型球體將直接映入眼簾，感受視覺震撼。

▲▼北藝中心與捷運劍潭站「連通道」啟用，此外為了倒數迎接正式開幕，連續2個月晚間將有「巨球投影」視覺藝術。（圖／北藝中心提供）

▲北藝中心與捷運劍潭站「連通道」啟用。（圖／北藝中心提供）

北藝中心執行長王孟超提到，建築師原先並沒有將連通道作為建築設計的一環，但考量到將來三劇院全開，節目滿座時，會有近3千人於同一時段出入，造成交通干擾，因此建築師思考後，決定把連通道納入整體設計中，建築的元素也置入其中。

▲▼北藝中心與劍潭站連通道，6月3日起啟用。（圖／北藝中心提供）

▲北藝中心與劍潭站連通道，6月3日起啟用。（圖／北藝中心提供）

台北市副市長蔡炳坤表示，未來觀眾在演出結束後，也可以直接利用這條連通道，前往士林夜市，「藝術是精神糧食，在劇場享受；但填飽肚子也很重要，希望大家多去士林夜市走走。北藝連通道代表我們對場館及社區互動的未來想像。」

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