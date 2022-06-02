你是藍腦人或綠腦人？台北書展免費「測腦波推書單」還送書

▲TAAZE讀冊生活與大寶科技合作，在台北國際書展現場推出「腦波檢測推薦書」活動。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北國際書展在6/2~7於世貿一館開跑，而TAAZE讀冊生活與大寶科技合作，在現場推出「腦波檢測推薦書」活動，讀者可以免費透過檢測腦波，只要90秒，就能分析出自己是屬於藍腦人、綠腦人、橘腦人、黃腦人，還針對不同類型推薦書單和音樂，完成測驗後，更可現場帶走一本喜歡的書。

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▲除了可分析出自己是屬於藍腦人、綠腦人、橘腦人、黃腦人，還針對不同類型推薦書單。（圖／記者林育綾攝）

藍腦人、綠腦人、橘腦人、黃腦人這些腦色分類，是根據瑞士心理分析家卡爾·榮格《心理類型》發展的MBTI性格分類理論模型為基礎。依據榮格的理論，人大約分為4種屬性：感知決斷型、直覺感覺型、直覺思考型、感知隨和型，這些可排列組合成16種不同的性格類型。

大寶科技董事長張韶芹善於研發並建立多樣性的腦機控制系統、各種應用演算法，在其研發團隊多年累積的大數據分析下，透過90秒的腦電波分析，即可知道每個人的性格，不需透過傳統填複雜的問卷。腦波儀測性格，現今已廣泛應用在教育界、顧員招聘及培訓、領袖訓練及個人發展等領域。

TAAZE讀冊生活董事長張天立說明，透過腦波測試可測出你的腦波適性，讓人更瞭解自己，在家庭生活、職場、人際關係等提高性格優勢。腦電波測性格更可以根據性格，推薦受測者可能喜歡的書籍和音樂。此測驗便根據腦波性格分析，將適合各類型腦的推薦書單和音樂曲目，置入腦波儀系統，幫讀者更快速選書、可以加速吸收知識。

▲透過90秒的腦電波分析，就能測出自己屬於哪一種類型。（圖／記者林育綾攝）



例如「藍腦人」是才華洋溢、創意的夢想家，特別富有想像力，能用獨到的視角，敏銳的觀察力來觀察生活，並且會在團隊遇到困境的時候想出很棒的創意和想法，擁有特殊的直覺與洞察力，以及擁有擇善固執與完美主義的特點，推薦書有：《情緒勒索》、《異鄉人》、《我想跟你好好說話》、《你真的不必討好所有人》、《薩提爾的對話練習》、《人慈》等。

「綠腦人」是實作型，像個努力工作的建築師，總是可以運用理性分析來完成被交付的任務，推薦閱讀的書為：《原子習慣》、《百年孤寂》、《真相製造》、《查拉圖斯特拉如是說》、《窮查理的普通常識》等。

冒險家型的「橘腦人」是活蹦亂跳的開心果，對周遭環境總是充滿正面樂觀的希望，永遠有用不完的活力與能量，擁有熱情和開朗的精神，是團隊中的催化劑。推薦閱讀的書有：《與焦慮和解》、《每天演好一個情緒穩定的大人》、《道德浪女》、《死亡與生命手記》、《巴菲特寫給股東的信》、《第一人稱單數》。

▲完成測驗後，可登入查看分析結果。（圖／翻攝自冊格子）



「黃腦人」據有領導型氣質，是權威的守護者，擁有過人的腦力與執行力，做事情講求是非分明，善於運用邏輯思考行事，能夠按部就班地指派並完成任務，有明確目標和動力，適合當公司的執行長推薦書籍包括《思考整理學》、《槍炮、病菌與鋼鐵》、《致富的特權》、《有錢人想的和你不一樣》、《隨機騙局》、《複利效應》。

如果想知道自己屬於哪一種類型的腦，可在書展期間內於TAAZE讀冊生活展位（B1129）免費檢測腦波，完成測驗後，還能獲得喜歡的書，另TAAZE讀冊生活網站也規劃單書7折起的「腦波書展」。

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