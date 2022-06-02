預估全球智慧手機出貨量減少　IDC：蘋果最不受影響

▲IDC預測全球智慧型手機出貨量將下降。（圖／取自PhoneArena）

記者陳俐穎／綜合報導

根據 IDC 最新的報告顯示，全2022 年全球手機出貨量預計將下降3.5% 至 13.1 億支。由於供需面臨的挑戰越來越大，IDC 大幅下調了對 2022 年的預測，此前預測的增長率為 1.6%。

需求疲軟、通貨膨脹、供應鏈限制和地緣政治緊張局勢正在影響所有手機供應商，導致減產。甚至三星和蘋果等主要手機製造商也削減訂單。IDC 表示，除非出現任何新的挫折，否則預計這些挑戰將在今年年底前得到緩解，預計 2023 年市場將以 5% 的增長率復甦。

IDC 認為，蘋果將成為「受影響最小的供應商」，因為蘋果控制供應鏈，讓供應鏈穩定供貨，而且iPhone客戶處於價格較高的市場，不受通貨膨脹等經濟問題的影響。

IDC也認為，持續的半導體供應問題將在 2022 年下半年緩解。但目前由於供應限制，蘋果在 2022 年第二季難以滿足對當前 iPhone、iPad和 Mac 機型的需求，蘋果在 4 月表示，預計這些問題將持續到第三季。目前，Mac 和 iPad 似乎比 iPhone 更容易受到供應鏈問題的影響。

最近有傳言稱，由於供應鏈問題，iPhone 14 Max與其他 ‌iPhone 14‌ 機型相比落後了幾週，但天風國際分析師郭明錤表示，蘋果已經控制住了局勢，供應商將能夠加班生產。這些供應問題是否會導致 9 月份發表的 iPhone 貨量出現延遲或減少，還有待觀察。