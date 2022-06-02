快訊／男上半身裸露詭異陳屍人行道鐵椅！　警消急拉封鎖線採證

▲城峰路人行道椅子上有一疑似附近的街友未著上衣坐倒在椅子上死亡。（圖／民眾提供）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄左營分局舊城所今（2）日早上9點20分許獲報，轄內城峰路人行道椅子上有一疑似附近的街友，未著上衣坐倒在椅子上不動。警消到場後，發現男子已死亡，至於確切死因有待檢警進一步調查。

據了解，今天早上警方接獲當地里長報案，指稱經常出沒附近的街友倒在椅子上不動，警消趕到現場，發現該名54歲徐男（57年次）已死亡，警消拉出封鎖線並採證完畢，將依徐男資料聯繫家屬。