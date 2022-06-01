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孩子打疫苗副作用out！　營養師教你「接種前後飲食技巧」

打疫苗前後飲食建議。（圖／好食課提供）

▲孩子打疫苗前飲食建議。（圖／好食課授權提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

國內已開放5~11歲兒童施打新冠肺炎疫苗，但不少家長都相當擔憂孩子施打後是否會有發燒等副作用情況。對此，專業營養師也提供「打疫苗前後」飲食建議，透過一些飲食小技巧幫助小孩度過副作用。尤其打疫苗後，家長可維持飲食4原則，包括「攝取足夠蛋白質、維生素ACE、補充水份和吃易消化食物。」

好食課營養師林世航表示，孩子打完疫苗若出現發燒情形，除了給予退燒藥和事實就醫之外，也可透過飲食幫助舒緩不適症狀。而在打疫苗前，建議多吃抗發炎食物，包括Omega-3脂肪酸、維生素C及E、植物多酚，飲食上建議每日三蔬二果，可選擇芭樂、木瓜等富含維生素C的食材。

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另外，打疫苗前也可攝取提升免疫力營養素，好食課營養師楊哲雄指出，良好的免疫力可以幫助疫苗正常發揮功效，建議可多攝取蛋白質、鋅、維生素A及D，幫助小孩於打疫苗前提升免疫力，食材建議可吃胡蘿蔔、乾香菇、地瓜葉、牡蠣及蛋。

而在打疫苗後，最好要維持飲食4原則，第一是攝取足夠的「蛋白質」，有助於免疫球蛋白的生成，幫助身體維持正常免疫機能，也有助於恢復體力，建議可多吃雞肉、鮭魚、豆製品及牛奶補足蛋白質攝取。

第二是補足「維生素ACE」，維生素ACE可幫助身體抗發炎，並幫助維持黏膜健康，維生素A食材包括豬肝、胡蘿蔔、南瓜，維生素C可選芭樂、奇異果、小番茄、甜椒，維生素E則可選擇堅果和植物油。

特別要注意的是「要吃易消化食物」，可選擇稀飯、米湯、蒸蛋及白吐司等較易消化的食物，若小孩真的身體不適，可建議可適量飲用果汁、綠豆湯等容易進食的食物，千萬不要強迫進食，以免造成小孩嘔吐及腹瀉等反效果，發燒時也盡量不要吃辛辣或油炸食品，以免引發喉嚨食道不適，增加身體發炎情形。

而打疫苗前後最重要的一點就是「補充水份」，一般來說，國小生每日至少要喝1500c.c的水，建議可依據自身體重公斤數乘上50-60 c.c，算出自己每日建議飲水量。

打疫苗前後飲食建議。（圖／好食課提供）

▲孩子打疫苗後飲食建議。
 

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