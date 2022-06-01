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兒童免費快篩開領首日未出現排隊人潮　不到1分鐘完成發放作業

記者黃士原／台北報導

0至6歲兒童5劑免費快篩今（1）日開放領取，位於台北市大直地區的保德明水藥局並未出現排隊人潮，早上9點開始營業後才有零星家長前往領取，而且不到1分鐘就完成作業。不過免費快篩仍有單雙號的分流，有位家長到了現場才知道不能領取。

▲保德明水藥局並未出現排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲台北市大直地區的保德明水藥局並未出現排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

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▲▼0-6歲新冠肺炎免費快篩試劑今天(6/1)開放領取，不過營業時間一到藥局外並沒有排隊的人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲保德明水藥局藥師黃彥儒表示，指揮中心預計下週開放第二輪實名制，儘量利用這週來領取兒童免費快篩，避免下週又出現排隊購買人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼0-6歲新冠肺炎免費快篩試劑今天(6/1)開放領取，不過營業時間一到藥局外並沒有排隊的人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲保德明水藥局藥師黃彥儒表示，原本快篩實名制每天都會配發一箱（78盒），針對今日開始的兒童免費快篩，政府加發了二箱。（圖／記者湯興漢攝）

保德明水藥局藥師黃彥儒表示，原本快篩實名制每天都會配發一箱（78盒），針對今日開始的兒童免費快篩，政府加發了二箱，總計今天有三箱的數量可供民眾領取與購買。黃彥儒也提醒家長，由於指揮中心預計下週開放第二輪實名制，儘量利用這週來領取兒童免費快篩，避免下週又出現排隊購買人潮，另外，之前購買過實名制的0至6歲兒童，也可以再次領取這次免費發放的快篩。

▲▼0-6歲新冠肺炎免費快篩試劑今天(6/1)開放領取，不過營業時間一到藥局外並沒有排隊的人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲一位住在保德明水藥局的民眾在9點多前來領取免費快篩。（圖／記者湯興漢攝）

由於之前實名制快篩開始的第一天（4/28）出現系統大塞車，今天系統提早到7點就可使用，黃彥儒說，各家藥局可以根據營業時間進入系統，也達到分流效果。黃彥儒也說，一般快篩實名制系統在插入健保卡後讀取約10到20秒就完成，今日也跟平時一樣順暢，兒童免費快篩不到1分鐘就可以完成領取作業。

一位住在保德明水藥局的民眾在9點多前來領取免費快篩，他說家中有3位小孩都符合資格，其中有位就讀幼兒園，復課後也需要頻繁快篩，因此就早點過來拿，也謝謝政府這項政策。

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