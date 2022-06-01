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騎士撞凹藍寶堅尼「下跪求饒」！獲原諒免賠秒PO文：下次撞保時捷

▲▼撞藍寶堅尼下跪求饒轉頭炫耀要撞保時捷。（圖／翻攝自影片）

▲騎士撞藍寶堅尼下跪求饒。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州一騎機車的男子5月29日在路口撞上了一輛藍寶堅尼，藍寶堅尼車燈處被撞壞，騎車男嚇傻了當場下跪求原諒，這一幕也剛好被路人拍下。藍寶堅尼車主出於同情沒有向男子索賠，沒想到，肇事男轉頭發朋友圈炫耀撞了一輛藍寶堅尼，還稱爭取下次再撞保時捷，此舉引發網友熱議。

綜合陸媒報導，網傳影片中，一名穿白T的男子騎著一輛摩托車，在路口撞到了藍寶堅尼的左前翼，把車子撞出一個非常明顯的坑。

事發斑馬線旁，疑似機車逆行導致事件發生。肇事男應該知道是自己的全責，於是當場下跪求情。

▲▼撞藍寶堅尼下跪求饒轉頭炫耀要撞保時捷。（圖／翻攝自影片）

▲他隨後發文炫耀。（圖／翻攝自影片）

車主看見對方當場跪在自己面前，還哇哇大哭，趕緊把對方拽起來，隨後他好心說，自己可以保險，不用他賠。

沒想到，肇事男轉頭就發朋友圈炫耀，「帶著情緒騎車就那樣。」朋友在底下留言說怎麼了，他回應，「撞了個大牛，下次爭取去撞個保時捷。」在朋友圈發文後，他還在群組內炫耀，並且在有朋友問他為什麼要下跪求饒時回答說「演戲啊」！

網友看後紛紛為車主打抱不平，「車主一定要追究，不能姑息之類渣渣」、「能屈能伸不是這麼用的」、「女孩子處對象一定要遠離輕易下跪的人，這不是講義氣，也不是裝可憐，而是沒底線」、「他窮是有道理的」。

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