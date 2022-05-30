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騎士撞藍寶堅尼「下跪哭求饒」！幸運免賠竟炫耀：下次撞保時捷

▲一名騎士不慎撞到藍寶堅尼下跪求饒，事後幸運免賠竟還向朋友炫耀。（圖／翻攝自微博）

▲一名騎士不慎撞到藍寶堅尼下跪求饒，事後幸運免賠竟還向朋友炫耀。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸廣東省廣州市一名男子近日騎乘電動車時，不慎撞上了一輛藍寶堅尼（Lamborghini）Urus，本應賠償巨額維修費，但他卻當場跪地痛哭，哀求車主放他一馬，讓對方最後心軟自行吸收車損，不料男子事後竟在網路和朋友坦承，下跪痛哭的戲碼全是演的，甚至稱「下次換撞保時捷」，引發熱議。

綜合陸媒報導，這名男子在5月29日騎電動車撞上一輛藍寶堅尼，導致對方車輛前翼子板出現明顯凹洞，初估維修費至少4萬台幣起跳，而他為了逃避賠償，竟直接向藍寶堅尼車主下跪，並大哭求情，結果對方見狀後真的心軟，同意自己處理，不向他索討任何維修費。

▲一名騎士不慎撞到藍寶堅尼下跪求饒，事後幸運免賠竟還向朋友炫耀。（圖／翻攝自微博）

然而，男子事後卻在微信向朋友炫耀，「炒大牛（藍寶堅尼）了，下次爭取炒個波子（保時捷）」，甚至有友人詢問，「為啥要跪地求饒？」他也大方承認「演戲啊」，讓不少網友看了紛紛痛批，「這年頭人都那麼不要臉了？下跪也能炫耀了」、「這種人一定要追究到底，千萬別放過他」、「人善被人欺」、「充分詮釋了什麼叫不知羞恥」。

報導指出，藍寶堅尼車主原本打算用保險處理車損，但因保險過期，等於沒車損險，因此修車的費用最後得由自己來承擔。

▲一名騎士不慎撞到藍寶堅尼下跪求饒，事後幸運免賠竟還向朋友炫耀。（圖／翻攝自微博）

▲一名騎士不慎撞到藍寶堅尼下跪求饒，事後幸運免賠竟還向朋友炫耀。（圖／翻攝自微博）

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