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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院打架3立委確診　游錫堃「拉肚子、倦怠感」快篩結果出爐

▲▼立法院院會 國務機要費除罪化三讀 國民黨水杯攻擊 國父遺像遭擊破 民進黨立委護駕主席蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國務機要費除罪化三讀，藍綠爆發激烈肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳弘修／台北報導

新冠疫情延燒進國會，30日在藍綠針對國務機要費除罪化的《會計法》條文修正草案進行攻防時，由於國民黨團強力杯葛，與綠營爆發肢體衝突，雖然該案最終仍三讀通過，但在朝野立委們這一番近距離的接觸後，最新傳出民進黨立委陳歐珀、吳玉民進黨立委陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅快篩陽性，對於立委確診，立法院長游錫堃也相當重視，他在31日深夜於本會期最後一天的議程結束後也透露自己快篩的結果。

游錫堃31日深夜透過臉書發文表示，昨天一起開會，其中有立委確診，他從下午就拉肚子，有倦怠感，硬撐著把院會主持完畢，然後回家先睡一覺，起來快篩，所幸結果是「陰性」，請各位親友放心。

▲▼幼兒教育及照顧法修正草在立法院長游錫堃敲下議事槌後完成立法修正。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者湯興漢攝）

無獨有偶，今年在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），朝野立委組成視導團，爭取我國參與國際事務機會。不過，訪團返國後，時代力量立委王婉諭31日稍早也表示確定自己確診了，現在已經轉移到加強型防疫旅館，繼續進行隔離。

王婉諭表示，因為返國本來就要隔離7天，所以工作沒有受到太大的影響，還開玩笑說，近期是「上任（立委）兩年多以來睡最飽的時候」。

根據統計，目前確診的立委有23人，包括國民黨的廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、葉毓蘭，民進黨籍的蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、高嘉瑜、邱志偉，加上今天快篩陽的陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅，民眾黨蔡壁如，無黨籍林昶佐、黃國書，以及最新自行宣布確診的王婉諭。

▲游錫堃透過臉書發文公布快篩結果▼ 。（圖／翻攝游錫堃臉書）

▲游錫堃31日深夜透過臉書發文公布快篩結果。（圖／翻攝游錫堃臉書）

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