立法院打架3立委確診　游錫堃「拉肚子、倦怠感」快篩結果出爐

▲國務機要費除罪化三讀，藍綠爆發激烈肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳弘修／台北報導

新冠疫情延燒進國會，30日在藍綠針對國務機要費除罪化的《會計法》條文修正草案進行攻防時，由於國民黨團強力杯葛，與綠營爆發肢體衝突，雖然該案最終仍三讀通過，但在朝野立委們這一番近距離的接觸後，最新傳出民進黨立委陳歐珀、吳玉民進黨立委陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅快篩陽性，對於立委確診，立法院長游錫堃也相當重視，他在31日深夜於本會期最後一天的議程結束後也透露自己快篩的結果。

游錫堃31日深夜透過臉書發文表示，昨天一起開會，其中有立委確診，他從下午就拉肚子，有倦怠感，硬撐著把院會主持完畢，然後回家先睡一覺，起來快篩，所幸結果是「陰性」，請各位親友放心。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者湯興漢攝）

無獨有偶，今年在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），朝野立委組成視導團，爭取我國參與國際事務機會。不過，訪團返國後，時代力量立委王婉諭31日稍早也表示確定自己確診了，現在已經轉移到加強型防疫旅館，繼續進行隔離。

王婉諭表示，因為返國本來就要隔離7天，所以工作沒有受到太大的影響，還開玩笑說，近期是「上任（立委）兩年多以來睡最飽的時候」。

根據統計，目前確診的立委有23人，包括國民黨的廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、葉毓蘭，民進黨籍的蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、高嘉瑜、邱志偉，加上今天快篩陽的陳歐珀、吳玉琴、張廖萬堅，民眾黨蔡壁如，無黨籍林昶佐、黃國書，以及最新自行宣布確診的王婉諭。

▲游錫堃31日深夜透過臉書發文公布快篩結果。（圖／翻攝游錫堃臉書）