中華電信Hami Point變成購物金　五大購物網站都能用

▲中華電信hami point可兌換五大電商購物金。（圖／中華電信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

因應消費者提升防疫生活線上購物需求大增，中華電信於Hami Go新增「網購掃貨金」專區，可換購蝦皮商城、PChome線上購物、東森購物網、樂天市場、博客來等五大熱門電商購物金。

此外，中華電信表示，推出「好運抽抽樂」限時優惠活動，只要100元即可獲得國內通信費168元、VoLTE免月租費3個月及加值服務免費體驗，還有機會抽中30日無限上網量。

申辦行動「精采5G四季饗宴」方案月繳1,399元以上，即可享Hami Point 13,500點的最高贈點；另申辦iPhone 13、iPhone 12指定機型或Android 5G熱門手機，再加碼贈Hami Point最高1,500點。Hami Point可兌換蝦皮商城、PChome線上購物、東森購物網、樂天市場、博客來等五大熱門電商購物金，Hami有「點」最厲害。此外，持500點Hami Point可兌換600枚東森樂透金，1枚樂透金可於東森購物網消費折抵1元，等同擴大點數20%。活動自明日起至6月底。

迎接618購物節，中華電信網路門市於6/17到6/19推出「618限時Hami Point加碼贈」，申辦精采5G四季饗宴月繳999元以上，加碼贈Hami Point 1,618點、精采5G購機方案月繳999元以上，加碼贈Hami Point 618點。此外，網路門市6/18當日更貼心推出「點數一路發」，申辦精采5G或HiNet光世代指定資費，登錄再抽Hami Point 888點。