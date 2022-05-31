Toyz評5名人水餃「顏清標的狗都不吃」！網驚：下一集盲測消波塊

▲Toyz盲測5名人品牌的水餃。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

記者閔文昱／綜合報導

人氣實況主Toyz（劉偉健）因涉販毒和詐賭形象跌至谷底，近期他積極經營個人YouTube頻道，繼上次評比麻辣鴨血後，最新一期是盲測5大名人品牌的水餃，不過他在吃完顏清標聯名的水餃後，竟直接開酸「狗都不吃！」讓觀眾紛紛為他捏了一把冷汗，直呼「盲測大概只能做到這集了」、「看來下一集是消波塊盲測了」。

Toyz29日在YouTube頻道發布最新影片，找來A-Lin、董至成、白冰冰、顏清標、館長等5大名人聯名的「高麗菜豬肉水餃」進行盲測，他首先品嘗了董至成的水餃，並點評「有些內餡的豬絞肉有帶筋，口感偏硬，但豬肉味道很香，整體算及格」，接著他測試顏清標牌的水餃，不料這次他毫不留情表示，本以為1號水餃很普通，沒想到吃完2號才發現1號是好吃的，「這是是屬於爆難吃的」。

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▲Toyz吃到顏清標牌的水餃表情猙獰。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

Toyz表示，顏清標牌的水餃皮厚到感覺自己在吃皮，裡面的料相對就少非常多，吃起來的味道也比較詭異，「豬肉的味道不像豬肉，比較起1號這個豬肉就是臭的，如果自己在家吃到就會把它丟了，買回來吃到這種水餃的話是真的會有點生氣」，結尾時再狠批，「狗都不吃」、「送給我我都不要的那種」。

Toyz最後排名，第一名為A-Lin牌水餃，「外皮像麵疙瘩，內餡也很香，咬下去會爆汁，既好吃口感又好」；第二名為董至成牌水餃，「口感算有層次」；第三名白冰冰牌水餃，「價格最低，份量最大」；館長牌水餃同樣也並列第三，「縫合處偏硬，豬肉味道沒很濃，不到非常好吃，但買了不會生氣」；最後一名則是顏清標牌的水餃。

▲Toyz重話痛批顏清標牌水餃。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

影片一出，超無情的評價也讓不少網友看了紛紛笑稱，「下一個主題想好啦，哪一排的海景最舒適」、「盲測大概只能做到這集了，我們懷念Toyz」、「椅子冒著會被做成消波塊的風險去評價水餃，身為台中人我由衷佩服」、「下次就是，椅子哪一個部位做成消波塊最好做」、「看來下一集是水泥盲測了」。