　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Toyz評5名人水餃「顏清標的狗都不吃」！網驚：下一集盲測消波塊

▲Toyz盲測5名人品牌的水餃。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Toyz盲測5名人品牌的水餃。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

記者閔文昱／綜合報導

人氣實況主Toyz（劉偉健）因涉販毒和詐賭形象跌至谷底，近期他積極經營個人YouTube頻道，繼上次評比麻辣鴨血後，最新一期是盲測5大名人品牌的水餃，不過他在吃完顏清標聯名的水餃後，竟直接開酸「狗都不吃！」讓觀眾紛紛為他捏了一把冷汗，直呼「盲測大概只能做到這集了」、「看來下一集是消波塊盲測了」。

Toyz29日在YouTube頻道發布最新影片，找來A-Lin、董至成、白冰冰、顏清標、館長等5大名人聯名的「高麗菜豬肉水餃」進行盲測，他首先品嘗了董至成的水餃，並點評「有些內餡的豬絞肉有帶筋，口感偏硬，但豬肉味道很香，整體算及格」，接著他測試顏清標牌的水餃，不料這次他毫不留情表示，本以為1號水餃很普通，沒想到吃完2號才發現1號是好吃的，「這是是屬於爆難吃的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Toyz盲測5名人品牌的水餃。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Toyz吃到顏清標牌的水餃表情猙獰。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

Toyz表示，顏清標牌的水餃皮厚到感覺自己在吃皮，裡面的料相對就少非常多，吃起來的味道也比較詭異，「豬肉的味道不像豬肉，比較起1號這個豬肉就是臭的，如果自己在家吃到就會把它丟了，買回來吃到這種水餃的話是真的會有點生氣」，結尾時再狠批，「狗都不吃」、「送給我我都不要的那種」。

Toyz最後排名，第一名為A-Lin牌水餃，「外皮像麵疙瘩，內餡也很香，咬下去會爆汁，既好吃口感又好」；第二名為董至成牌水餃，「口感算有層次」；第三名白冰冰牌水餃，「價格最低，份量最大」；館長牌水餃同樣也並列第三，「縫合處偏硬，豬肉味道沒很濃，不到非常好吃，但買了不會生氣」；最後一名則是顏清標牌的水餃。

▲Toyz盲測5名人品牌的水餃。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Toyz重話痛批顏清標牌水餃。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

影片一出，超無情的評價也讓不少網友看了紛紛笑稱，「下一個主題想好啦，哪一排的海景最舒適」、「盲測大概只能做到這集了，我們懷念Toyz」、「椅子冒著會被做成消波塊的風險去評價水餃，身為台中人我由衷佩服」、「下次就是，椅子哪一個部位做成消波塊最好做」、「看來下一集是水泥盲測了」。

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
22歲男結婚前2天車禍慘死！　母淚求行車紀錄器
女星喉嚨痛爆「快篩都是陰」！換一個牌子篩變陽性
酒店妹挨打一刀穿心反擊　他求歡不成慘送命
Toyz評5名人水餃「顏清標的狗都不吃」！網驚：下一集盲測消
汪小菲道歉「昨天做了一生中最後悔的事」！　向大S懺悔
快訊／鳳梨遭連千毅提告！警方證實：已通知到案說明
快訊／高雄男轉彎撞飛路人　血流滿地慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Toyz評5名人水餃「顏清標的狗都不吃」！網驚：下一集盲測消波塊

吠陀占星6月運勢巨蟹、水瓶財運最旺　雙魚新舊戀情陷入兩難

8歲童確診燒41度遭3醫院拒收　潘孟安怒下令：不准再發生

快訊／本土生確診總數首破20萬！單日+8836　全台6402所園校停課

隱形襪總是滑到鞋裡！他分享冷門穿法　網友實測驚：真的不會掉

教部將推大學法行政院版本　教長曝「下會期送立院」

南投+1381！百歲人瑞染疫亡　65歲以上長者打疫苗送快篩劑

邁向新里程！郵政物流中心第四季啟用　交長下令如期完工

12星座6月「戀愛運排行」出爐！第一名將遇命定之人

《小王子》重複字句有玄機！鄭麗君重譯最愛狐狸分享「人生秘密」

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

Toyz評5名人水餃「顏清標的狗都不吃」！網驚：下一集盲測消波塊

吠陀占星6月運勢巨蟹、水瓶財運最旺　雙魚新舊戀情陷入兩難

8歲童確診燒41度遭3醫院拒收　潘孟安怒下令：不准再發生

快訊／本土生確診總數首破20萬！單日+8836　全台6402所園校停課

隱形襪總是滑到鞋裡！他分享冷門穿法　網友實測驚：真的不會掉

教部將推大學法行政院版本　教長曝「下會期送立院」

南投+1381！百歲人瑞染疫亡　65歲以上長者打疫苗送快篩劑

邁向新里程！郵政物流中心第四季啟用　交長下令如期完工

12星座6月「戀愛運排行」出爐！第一名將遇命定之人

《小王子》重複字句有玄機！鄭麗君重譯最愛狐狸分享「人生秘密」

華新拓展全球不銹鋼市場　砸70億併購義大利CAS鋼廠

瑤瑤「UU邪惡視角」誤入自拍太辣　馬力歐洩超真實表情：專心工作

鴻海改選9席董事、當選名單出爐　創辦人郭台銘續任董事

小樹懶找不到媽媽在地上哭哭　兩千萬人揪心：快抱緊處理

快訊／國一北上18K5車追撞　3車半毀佔內車道1人受傷送醫

吳念庭安打！山川穗高扛第17轟　西武2比0阪神

徐巧芯紅線違停風波延燒　信義分局長王寶章說明公布影像關鍵

宜蘭22歲男結婚前2天慘死！騎車擦撞遇橫禍　母淚求行車紀錄器

強尼戴普「審判出爐前」chill到翻　驚喜現身開唱⋯台下全瘋了！

醉漢躺路邊慘遭休旅輾過慘死　落跑駕駛竟鬼扯：以為撞到石頭

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

今本土+80656！各縣市分佈曝

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

快訊／今增90死！本土+80656

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

4寶媽確診不通報：再隔離家就垮了

在上海超黑暗！英國妹追來台灣找「他」　結局曝

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

一吵架「就愛翻舊帳」星座男Top4！天蠍只排第3名

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

更多熱門

相關新聞

批顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻免賠

批顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻免賠

媒體人周玉蔻去年指稱台中大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標欠債6000萬元不還，卻「脫產」給兒子、前立委顏寬恒聯手坑殺銀行，顏寬恒怒告周玉蔻造謠，要求她賠償145萬元並將判決主文登報，周玉蔻反駁指稱顏清標家族擅長告人，她做節目「戰戰兢兢、戒慎恐懼」，每一件都有事實依據，台北地院今判周玉蔻免賠，顏寬恒還可上訴。

72歲翁冒顏清標瘋狂恐嚇　檢依危害安全等20罪起訴

72歲翁冒顏清標瘋狂恐嚇　檢依危害安全等20罪起訴

顏清標三弟肝癌病逝！沉默器官「5症狀」小心了

顏清標三弟肝癌病逝！沉默器官「5症狀」小心了

快訊／顏清標三弟肝癌病逝

快訊／顏清標三弟肝癌病逝

他實測5麻辣鴨血：這家先下架！

他實測5麻辣鴨血：這家先下架！

關鍵字：

toyz水餃顏清標

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

今本土+80656！各縣市分佈曝

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

15歲姪子染疫亡　知名編劇痛心「高中剛錄取」

沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋

快訊／今增90死！本土+80656

更多

最夯影音

更多
模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面