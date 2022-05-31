全聯300件商品第2件5折、有機蔬菜88折！年中慶3大優惠一次看

▲全聯年中慶祭出超過300件商品「第2件5折起」、有機蔬菜「全面88折起」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

婆媽們別錯過！全聯福利中心即日起至6/23年中慶，線上線下同步祭出超過300件商品「第2件5折起」、有機蔬菜「全面88折起」，另還享有3大優惠；使用「PXGo!全聯線上購」還有滿600元即可獲得300福利點。而使用小時達還有滿600元送300元活動，免出門就能方便採買。

全聯全力衝刺生鮮版圖，即日起～6/23除了「第2件5折起」、有機蔬菜「全面88折起」，還祭出3大優惠（不含小時達），包括優惠1：活動期間每週六日，以PX Pay儲值金全額支付單筆每滿1000元送800福利點，若於實體門市以PX Pay滿月紅利單月累積消費1萬元，共贈2800福利點，合併優惠最高可回饋11.1%。

優惠2：活動期間會員單筆消費每滿400元，登錄就可抽日本柳宗理不鏽鋼雙耳鍋（市價4,480/個），共80名、日本柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋（市價6,400/個），共80名。優惠3：活動期間消費單筆每滿400元，共贈SIEGWERK思威克4枚印花。

而線上加碼優惠，在「PXGo!全聯線上購」購買年中慶專區指定商品，並使用PX Pay支付，單筆消費金額每滿600元即可獲得300福利點數，回饋單筆可累贈，單卡單日贈點上限為1萬福利點數。

聰明消費者想要快速集點，只要活動期間每週六日到「PXGo!全聯線上購」購買年中慶專區消費滿千並以PX Pay儲值金支付，即可獲得1100福利點（消費滿千元送800點+滿600元送300點），等於最高回饋11%。

此外為了慶祝「全聯小時達」擴展突破500間店，也在即日起～6/23限時推出消費滿600元送300元活動，只要滿額立即現折100元，再送100元折價券2張。

▲city’super看準端午連假、異國零食買氣倍增，即日起至6/5蒐羅「異國零食飲料及冰品」優惠。（圖／業者提供）

另外，city’super看準端午連假、異國零食買氣倍增，即日起至6/5開賣蒐羅自加拿大、杜拜、義大利、英國等地的「異國零食飲料及冰品」優惠，並於6/2-6/5加碼消費滿額888元，送市價100元的迎夏午茶「KOH酷椰嶼紅豆椰奶200ml+ Heartfelt用心鳳梨紅茶餅乾80g」。

其中主推英國「Bottle Green水果風味氣泡飲」、杜拜「HUNTER'S 杭特上選手工洋芋片-白松露牛肝菌菇風味(罐裝)」都有特價；而獨家販售的加拿大「COVERED BRIDGE洋芋片系列」有4種口味，一包原價179元，任選二包特價199元。