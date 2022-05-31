嘉市地方型SBIR徵件 6／15截止　最高補助100萬力挺創新

▲ 111年嘉市地方型SBIR說明會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為了提攜中小企業創新研發，加速地方產業轉型，提升中小企業產業競爭力，辦理「111年度嘉義市地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)，即日起至6月15日下午5時止受理申請，獲選廠商將有望獲得最高補助金額100萬元!市府也透過建構輔導機制，讓優質案例有機會進階爭取中央研發補助資源，期待能增加創新研發之能量、優化產能、妥善運用人力等企業升級轉型，市府鼓勵業者勇於做研發，開創新商機，歡迎嘉義市中小企業及新創業者把握機會申請，一同迎向嶄新的產業未來。

▲▼ 111年嘉市地方型SBIR熱烈徵件中，最高補助100萬力挺創新！。（圖／記者翁伊森翻攝）



為使地方中小企業更了解計畫申請流程與注意事項，嘉義市政府已於5月11日及20日辦理計畫徵件暨撰寫重點說明會，現場不僅集結歷屆獲補助業者進行實務及經驗分享，了解如何將創新研發成果實際應用於市場中，並特邀資深審查委員，針對計畫的申請要點及提案技巧加以說明，使業者進一步掌握撰寫方向與精髓，提高計畫通過的機會。

嘉義市政府建設處表示，110年市府結合中央資源已挹注高達700萬元總補助經費，成功協助11家業者創新研發升級，透過地方型SBIR的資源補助與推動，看見了在地業者不同的研發能量，111年度市府更加強化整體資源連結，若企業之創新研發成果極具市場潛力，市府也將協同專案辦公室協助業者進一步往中央型計畫邁進，使企業獲得更多資源與經費的挹注，同時也串連櫃買中心資源，讓成長至一定程度的企業可以申請上創櫃板，創造多贏局面。本年度計畫因應嘉義市整體產業發展，特新增健康產業領域組別，申請領域以「健康產業」、「文化創意產業」、「食品暨生物科技產業」及「精密機械產業」等4大類別為主，每案最高可獲補助100萬元。歡迎有創新研發的構想、創新技術或創新服務的在地中小企業與新創企業踴躍提案，期待有更多嘉義中小企業加入創新研發的行列，一起開拓新商機與擴大產業經濟效益。

更多相關申請資訊可至「嘉義市政府建設處官網→相關網站→地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)」進行下載取得，如有任何說明會與計畫相關問題請洽計畫專案辦公室(05)2771796鄭先生。