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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AT-3服役38年10殉職　她接到徐大均同學母親電話：軍機早該換

▲▼空軍新竹基地營區開放全兵力預校-AT-3雷虎小組。（圖／記者黃克翔攝）

▲AT-3教練機31日墜毀，圖非失事軍機。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

高雄空軍官校少尉飛行官徐大鈞31日駕駛AT-3進行飛行訓練時失事殉職，台北市議員王鴻薇表示，稍早辦公室有接到聲稱是徐大鈞母親的電話，心痛的表示AT-3教練機本來就應該汰換了，國防部也公告過要停飛，但現在還在飛，讓她非常擔心孩子安全。

AT-3教練機於民國73年開始服役，38年來發生15起事故，10名飛行員因此殉職，而近年已宣布將由勇鷹高教機接替訓練任務，不過，目前國軍採購共66架，該款第2架原型機直到去年12月才在首飛。

王鴻薇質疑，漢翔公司跟不上軍方汰換規劃速度，正因為勇鷹高教機未依時程銜接，以致F-5E和AT-3都無法如期除役。如今不幸發生，AT-3雖然全面停飛等待檢查，但是未來還要繼續飛，讓這些剛剛從官校畢業受訓學生的家長擔心受怕？國軍必須確實檢查，調查肇事原因，別讓憾事再度出現。

根據了解，殉職的徐大鈞，空軍官校110年班，年紀僅23歲，飛行總時數為126.20小時，AT-3飛行時數為24小時。今天早上8點3分駕駛飛行編號AR32機號852起飛，8點6分於機場東北約5浬失聯，經極力搜救，仍不幸接獲岡山消防分隊通報於岡山區田厝一路前空地發現飛機殘骸及飛行員忠骸。

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