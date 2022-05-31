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汪小菲爆大S吃禁藥挨轟　陸網洗版陳建州「再打他一次」

記者黃翊婷／綜合報導

汪小菲昨日（30日）在微博爆料「徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物」，隨後馬上刪除文章，掀起中國網友熱議。由於去年11月汪小菲的母親張蘭曾聲稱兒子與陳建州（黑人）因政見不同發生口角，汪事後在微博發文道歉並否認此事，如今卻有部分網友認定確有其事，並在陳建州的微博留言洗版，「再打一次汪小菲好不好」、「別打球了，來打汪小菲」。

▲汪小菲為「遭暴打」一事向陳建州道歉。（圖／翻攝自微博／汪少菲、黑人建州）

▲汪小菲否認曾與陳建州發生爭執。（圖／翻攝自微博／汪小菲、陳建州）

汪小菲被台灣狗仔爆料婚內出軌，還曝光他酒後與陌生女子交纏的親密照；對此，他承認酒後失態，但強調與大S是在去年2月就開始談離婚，自認不是出軌，過沒多久又二度發文爆料「徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物」，引發軒然大波。而他的第一篇聲明也被網友發現編輯痕跡，已悄悄將「S」拿掉，反遭批評不留情面。

此外，去年汪小菲與大S離婚，張蘭同年11月28日突然在直播中爆料，某一次陳建州在兒子家吃飯時，因為政見不同發生口角，對方竟然直接將兒子按在地上打，還掐脖子。後來汪小菲親自發微博道歉並否認此事，強調兩人是很好的朋友，「我們並沒有因為任何價值觀和立場的問題發生過爭執。」

不過，部分中國網友似乎認定確有其事，自30日起便紛紛湧入陳建州的微博留言洗版，「再打一次汪小菲好不好」、「別打球了，來打汪小菲」、「建州，汪小菲又欠打了」、「汪小菲真的該揍」、「該打什麼不用我多說了吧」。但也有另一派網友覺得這些留言洗版的人只是想看熱鬧而已，「他有什麼資格打人，別人的事情，用得著你們多嘴嗎？」、「看熱鬧不嫌事大的無聊觀眾罷了」。

▼網友留言希望陳建州再打一次汪小菲。（圖／翻攝自微博／陳建州）

汪小菲爆大S服禁藥，陸網友洗板陳建州。（圖／翻攝自微博／陳建州）

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