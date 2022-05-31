今全台變天！午後防豪雨地區曝　連假水氣再增多

▲今午後防大雷雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

端午連假水氣增多！中央氣象局預報員張承傳提醒，今天（31日）西半部及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，其中午後大台北有局部大雨或豪雨，各地山區及東北部也有局部大雨發生機率；周三鋒面離開，剩下西南風影響，其中周三到周五水氣較少，周六到下周一午後雷雨範圍較廣。

▼今凌晨苗栗以北有一波降雨。（圖／氣象局）



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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局今晨對金門縣發布「濃霧特報」，今金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天西南風影響加上鋒面接近，天氣比較不穩定，凌晨苗栗以北有一波降雨，而今西半部及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，上午較局部，午後到晚上降雨機率較高、較全面，大台北有局部大雨或豪雨，各地山區及東北部也有局部大雨發生機率，而東半部則偏向午後雷陣雨。

張承傳說，今苗栗以北及宜蘭、花蓮高溫約29至31度，其他地方在33至35度；周三鋒面離開，剩下西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨，其中周三到周五水氣較少，周六到下周一午後雷雨範圍較廣。