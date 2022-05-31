吃飯開醬油驚見「黴菌爆發」　毛茸茸蓋子照嚇壞網：一輩子陰影

▲網友在台中某居酒屋用餐，醬油瓶蓋竟覆蓋厚厚一層黴菌。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她日前到台中某居酒屋用餐，發現店內醬油瓶的蓋子竟覆蓋了一層厚厚的黴菌，讓她驚呼「這個根本就是黴菌培養皿，不知道有多少人吃到黴菌醬油」。貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在爆怨公社說，她日前到台中某居酒屋用餐，結果發現這間店的衛生超差，首先醬油瓶的蓋子竟覆蓋了厚厚的黴菌，「人生第一次看到醬油蓋子發霉到如此均勻，根本就是黴菌培養皿，告知店家也只是把醬油收走，完全沒有任何表示」、「不知道有多少人吃到黴菌醬油」。

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▲原PO表示，店家提供的水，水壺底層相當髒，像覆蓋了一層青苔。（圖／翻攝自爆怨公社）

她還說，用餐時餐點上了一大半，也完全沒有提供茶水，主動詢問後送來了一壺水，但是提供的水壺底部也非常髒，「完全沒有清洗，完全像覆蓋一層青苔，回想整個用餐過程都非常反胃，一口水都不敢喝」。

其他網友看了照片後說，「那蓋子太誇張了」、「霉成這樣都沒人發現，好扯」、「醬油瓶真的很扯，是生意差到都不用補的嗎」、「若沒發現吃下肚，會變成一輩子陰影吧」、「以後到餐廳用餐，真的要檢查蓋子」、「這個黴菌量，不知道養多久了」。

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