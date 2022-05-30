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日本町公所千萬紓困金匯錯人！町長減薪3個月　網批：罰太輕

▲田口翔態度惡劣，堅稱是公所匯錯錢，自己沒義務還錢，不過最終還是遭到逮捕。（圖／翻攝自Instagram）

▲田口翔態度惡劣，堅稱是公所匯錯錢，自己沒義務還錢，不過最終還是遭到逮捕。（圖／翻攝自Instagram）

記者王佩翊／編譯

日本山口縣阿武町公所日前將高達4630萬日幣（約新台幣1060萬元）的新冠紓困金，全部誤匯進同一名男子的戶頭內，但卻遭到對方強佔。該起事件引發軒然大波，男子也因為不當得利被警方逮捕，阿武町事後則透過律師追回9成的款項。阿武町30日宣布，將對町長花田憲彥祭出減薪3個月的處分，而副町長與其他相關人員也接受不同程度的處分。

根據《讀賣新聞》報導，山口縣阿武町30日宣布，針對匯錯紓困金事件，由於町長、副町長等人有監督責任，因此將祭出處分。其中町長花田憲彥將減薪3個月，每月扣減50%薪資；副町長則是減薪40%，時間為3個月。而誤將紓困金匯給嫌犯田口翔的出納室室長則是減薪10%，時間為3個月。

相關消息一出，網友們紛紛表示，處分太過輕微，而公所將這麼重要的任務交給新人，導致問題，也必須負起一定責任。

阿武町公所原本4月8日要向463戶居民發放各10萬日幣（約新台幣2.2萬元）的新冠肺炎紓困金，沒想到卻因公所人員失誤，將整筆4630萬日幣（約新台幣1060萬元）的款項全都匯給24歲男子田口翔。儘管公所人員隨後聯絡田口，但他卻態度惡劣表示，既然是公所人員失誤，自己也沒義務交還紓困金，隨後便大搞消失。

據悉，田口翔隨後將上千萬的不義之財投入網路賭場，並輸得一毛不剩，直到得知自己有可能會被追究責任後，才連忙找上律師，但他仍在5月18日被逮。而阿武町則是在律師中山修身的協助下，成功追回近9成的款項。

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