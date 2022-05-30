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日本變態男師潛入女廁！女高中生脫褲抬頭　驚見手機鏡頭對準她

▲桃園市彭姓男子去年9月凌晨在桃園區某速食店女廁與男廁間徘徊，建女店員如廁，竟從門縫俯趴偷窺，女子發現後報警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子躲在隔間內，並以智慧型手機偷拍女性如廁。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣一名25歲國中男老師29日到一間商業設施時，竟偷偷潛入女生廁所，並進入其中一間隔間，隨後將手機越過隔板，從上方伸進隔壁隔間，偷拍女性如廁。被害女性聽聞相機的喀擦聲響後，驚覺有異，一抬頭便發現有一台手機對著她，當場追了出去。事後該名男老師也被依現行犯逮捕。

根據《神戶新聞》報導，現年25歲的嫌犯任職於姬路市立中學，他29日晚間8時20分左右，在加古川市的一間商業設施的女性廁所內，用智慧型手機偷拍17歲的被害女性。據調查，嫌犯先是偷偷潛入女廁，隨後躲進其中一間廁所，並將隔間門反鎖。

當時17歲的被害女高中生正好和母親到此逛街，並進入男子躲藏隔間的隔壁廁所如廁，然而她卻突然聽到可疑的喀擦聲響，隨即抬頭，沒想到就看到隔壁隔間伸過來一台手機，而鏡頭就對著她。

被害人隨即從隔間中出來，並用力敲打男子躲藏的那間隔間的門，男子深怕引來他人，因此隨即開門企圖逃跑，但最後仍被抓到。被害女學生的母親立刻撥打110報警，警方抵達現場後則依現行犯將男子逮捕。

嫌犯被逮後隨即坦承犯行，並承認自己躲在女廁就是為了偷拍。

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