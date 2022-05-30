連退卡針都有巧思！realme GT Neo3火影限定版實機拍攝

▲realme GT Neo3火影限定版。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

手機品牌realme日前於中國發表realme GT Neo3火影限定版，為全球首款火影忍者疾風傳聯名手機。從卷軸設計的手機盒包裝、手機外觀也有木葉忍者標誌性護額和主角漩渦鳴人家徽的背蓋設計，且內部icon也使用火影世界觀元素的手機App圖示。不過此款手機並未在台灣上市，若想購入的消費者可能要透過其他管道購買。

▲realme GT Neo3火影限定版外觀設計。（圖／記者陳俐穎攝）

雖然台灣並未販售，不過realme也特地取得實機提供拍攝，從手機盒包裝開始，選用火影忍者作品中代表性的忍具，同時也是漩渦鳴人師自來也隨身配戴的卷軸作為設計，這個卷軸外包裝可實際展開，並且有兩個扣環設計，並且採用皮質材質，連包裝也十分有儀式感。

▲包裝採取卷軸設計。（圖／記者陳俐穎攝）

手機背蓋則融入大量漩渦鳴人元素，一面玻璃中結合3種反光材質，呈現高精緻度細節，包含以金屬AG玻璃工藝呈現的木葉忍者村護額設計，神還原護額上鉚釘3D立體細節，以及AG光啞一體工藝，展現漩渦鳴人臉頰上具識別度的六道鬍子和橙黑配色漩渦一族家徽的服裝。

除了手機本體外，包裝中還含有木葉忍者村標誌的退卡針，和與手機橙黑配色相同的充電插頭，而手機內在不僅附有3張官方正版授權的火影忍者桌布，App圖示設計也融入火影忍者標誌性元素全面改造，加入大玉螺旋丸和螺旋手里劍等忍術圖示。

▲木葉忍者村圖樣的退卡針。（圖／記者陳俐穎攝）

▲包裝內容物。（圖／記者陳俐穎攝）

▲鳴人配色的充電器。（圖／記者陳俐穎攝）

性能方面，realme GT Neo3火影限定版與普通版規格相同，搭載聯發科天璣8100處理器，配備降低功耗和穩定遊戲幀率的獨立顯示晶片，還具備150W光速閃充技術，5分鐘內即可從0%電量充電至50%，而realme GT Neo3火影限定版除手機外，另推出行動電源3 Pro 33W火影限定版和realme GT Neo3手機殼火影限定版周邊。