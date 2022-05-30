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全球限量5000台　realme GT Neo3 火影限定版實機今快閃登台

▲realme GT Neo3推出與火影忍者的聯名限定款。（圖／realme提供）

▲realme GT Neo3推出與火影忍者的聯名限定款。（圖／realme提供）

記者陳俐穎／綜合報導

realme GT Neo3推出與火影忍者的聯名限定款，官方公布今日下午會在台正式亮相，不過並不會引入台灣銷售。根據官網訊息，全球限量5000台，除了外觀採取火影忍者配色與圖樣之外，就連內部的icon也採火影忍者風格，並且附贈的充電器也使用橘黑配色，滿足粉絲需求。

▲realme GT Neo3推出與火影忍者的聯名限定款。（圖／realme提供）

▲退卡針也採特別設計。（圖／realme提供）

▲realme GT Neo3推出與火影忍者的聯名限定款。（圖／realme提供）

▲機身外殼採用經典配色。（圖／realme提供）

▲realme GT Neo3推出與火影忍者的聯名限定款。（圖／realme提供）

▲內部icon特別訂製。（圖／realme提供）

▲realme GT Neo3推出與火影忍者的聯名限定款。（圖／realme提供）

▲充電畫面。（圖／realme提供）

▲realme GT Neo3推出與火影忍者的聯名限定款。（圖／realme提供）

▲卷軸造型禮盒外包裝。（圖／realme提供）

目前realme GT Neo3一般版尚未在台灣推出，而此次realmeGT Neo3 150W 火影限定版並不會引入台灣銷售，因此喜歡的消費者可能需要透過其他方式購買，在中國官網採取預售方式，從5月26日到31日為預售期間，31日晚間正式開賣。

從官方資訊看來，realme GT Neo3售價為人民幣3099元，約新台幣13500元，並且採取忍術卷軸的禮盒設計，加上內容物從退卡針就採用木葉標誌，而充電頭則為標誌性的橘黑配色，充電圖示也有特別的設計，滿足火影粉絲的需求。

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