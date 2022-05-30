控制馬桶坐墊自動掀起放下　嘉縣南興國小如廁科技奪金

▲嘉義縣南興國小參加全國科技教育創意實作競賽勇奪金牌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣義竹鄉南興國小參加教育部國民及學前教育署主辦的「110學年度科技教育創意實作－科技任務組競賽」，榮獲國小組金牌，連續2年在該競賽中獲獎，去年獲得銅牌，今年更上層樓，從全國50多件作品中脫穎而出，贏得金牌！

教育處長李美華表示，嘉義縣幅員廣大，教育處持續利用數位及科技學習縮小城鄉差距，並持續強化中小學科技領域教學成效，提高學生應用科技的能力；南興國小雖是位處偏鄉的小校，但是在學校團隊的合作下，指導學生榮獲全國第一名佳績，說明嘉義縣全面提升學生學力的目標，正在逐步的落實；未來教育處會持續推廣學校的成功經驗，讓更多學生受益。

南興國小今年獲獎的作品主題是「聽滔小幫手」，由5年級學生陳岱麟、洪悅甄、周姵妡、李嘉芊等4位同學，在吳仲凱、趙鳳秋2位老師的帶領下進行創作；學生團隊設計一個控制馬桶坐墊自動掀起或放下的裝置，解決如廁時馬桶坐墊啟閉的困擾，並且避免衛生上的疑慮。

指導老師認為，科技始終來自人性，科技就是要解決生活上遇到的問題，這次學生利用程式設計來讀取感測器資訊並控制馬達，讓馬桶座墊可以自動升降，可以減少病原傳染途徑，對身障人士來說也是福音。

學生分享，從這個專題中，學習許多科技應用工具，例如:向量繪圖設計、雷射切割、3D設計、程式設計、影片剪輯、簡報製作，感謝老師的陪伴及鼓勵。

南興國小校長黃銘宗表示，由於教育處對科技教育的重視，學校持續獲得縣府及民間資源的挹注，讓學校可以在科技教育上展現成果，師生也獲益良多，願意投入更多心力在研究科技應用。