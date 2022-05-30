「70歲爺跳芭蕾」被世界看見！《如蝶翩翩》獲漫畫最高殿堂提名

▲被譽為「不由自主會熱淚盈眶」的網漫《如蝶翩翩》榮獲漫畫界的最高殿堂提名「最佳網漫獎」。（圖／Kakao Entertainment）

記者林育綾／綜合報導

漫改劇原著再立標竿！Kakao Entertainment 今（30）日宣布，被譽為「不由自主會熱淚盈眶」的知名網漫《如蝶翩翩》榮獲漫畫界的最高殿堂、美國威爾艾斯納漫畫產業獎提名「最佳網漫獎」，讓原作者也開心表示，「沈德出和李采祿透過這次提名，與世界各地更多讀者分享他們的表演！」

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▲《如蝶翩翩》在Kakao網漫平台連載時大獲好評。（圖／KAKAO WEBTOON）

《如蝶翩翩》在Kakao網漫平台連載時大獲好評，而去（2021）年改編成同名韓劇，由宋江與資深演員朴仁煥攜手合作主演，再度造成熱門話題，同年更於台灣出版了實體書，在韓國也曾被改編成舞台劇。如今再傳出好消息，《如蝶翩翩》原著網漫，榮獲美國威爾艾斯納漫畫產業獎（Will Eisner Comic Industry Awards）提名、入選「最佳網漫獎」。

▲《如蝶翩翩》去年改編成同名韓劇，由宋江與資深演員朴仁煥攜手合作主演，再度造成熱門話題。（圖／Netflix提供）

威爾艾斯納漫畫產業獎以著名漫畫家威爾．艾斯納（Will Eisner）命名，被譽為「漫畫界的奧斯卡獎」、「漫畫產業的最高殿堂」，受到此獎項的提名與獲獎，被許多漫畫家及插畫家視為成就的巔峰。

《如蝶翩翩》由知名作者HUN 撰寫文本、插畫家JIMMY 繪製，因動人的故事情節與溫暖的畫風備受關注，描述70歲退休後追夢的老人沈德出、才華洋溢的芭蕾舞少年李采祿相遇後，一起追逐夢想的忘年之交情誼。《如蝶翩翩》粉絲遍及各年齡層，於KAKAO WEBTOON 連載已完結，台灣至今已累積近90萬的閱讀次數。

▲《如蝶翩翩》登上漫畫界最高殿堂。（圖／KAKAO WEBTOON）

作者HUN得知獲得提名後表示，「過去20年裡，我有幸獲得了漫畫產業的許多獎項，但我認為獲得艾斯納獎提名，是我迄今最大的幸運。我真的希望《如蝶翩翩》能成為人人喜愛的故事，很高興它成真了。」插畫家JIMMY 則表示，「很榮幸沈德出和李采祿能再度透過這次提名，與世界各地更多讀者分享他們的表演，給每個人追求夢想的力量！」

▲《如蝶翩翩》原作也說，很榮幸沈德出和李采祿能再度透過這次提名，與世界各地更多讀者分享他們的表演。（圖／KAKAO WEBTOON）



Kakao Entertainment 表示，這次提名格外具有意義，因為如蝶翩翩是透過 Kakao Entertainment 在美國營運的網漫平台Tapas 引進，此次提名不僅表示《如蝶翩翩》在美國市場中受到肯定，更可協助鞏固美國網漫產業的領導地位，並進一步創造更多的協同效應。威爾．艾斯納漫畫產業獎將於 7月22日，在聖地亞哥年度動漫展頒獎典禮上宣布獲獎名單。