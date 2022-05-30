北韓疑「偷解封」害疫情反彈！　時隔3日再破10萬例

▲平壤疑似已經開始陸續解封。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓聲稱4月底起爆發新冠疫情，並在5月10日下令封城，隨後連日都新增數十萬的發燒病例，也就是新冠可疑病例。相關數據隨著時間流逝，雖出現下降趨勢，並在27日首度掉到10萬人以下，但時隔僅僅3天，30日的新增發燒人數再度飆破10萬例。分析認為，這可能是因為平壤正在陸續解封，才會造成反彈。

根據《朝中社》引述國家緊急疫情預防總部的數據報導，30日的單日新增發燒病例為10萬710人，同時新增1死。而這也是北韓時隔3天單日新增首度回升至10萬人以上。

根據北韓最新統計數據，自4月底爆發新冠疫情後，全國累計發燒病例超過355萬例，其中336萬人已經康復，並有18萬8530人仍在治療中。除此之外，累計死亡人數為70人。

▲北韓指示軍醫配合協助藥局分配醫療藥物。（圖／達志影像）



北韓的單日新增發燒人數5月15日來到高峰，共39萬2920例，此後便開始逐日下降，並在27日與28日跌到10萬例之下。不過由於相關數據在30日出現反彈，因此外界也分析，可能是因為北韓已經在陸續解封。

根據多名中國消息人士透露，截至29日中午為止，平壤已經有部分封鎖措施陸續解除。

另一方面，北韓已經有數日沒有更新死亡人數，但無法確定是因為真的沒有可疑病例死亡，還是其中仍有黑數。

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