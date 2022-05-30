　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「很多孩子走了」就是謠言！律師嘆：李文亮才叫做沒言論自由

▲立院國民黨總召曾銘宗，及立委萬美玲、鄭正鈐、洪孟楷、林思銘、立委林奕華等6人29日到刑事局自首聲援藝人郭彥均。（圖／記者張君豪翻攝）

▲立院國民黨總召曾銘宗，及立委萬美玲、鄭正鈐、洪孟楷、林思銘、立委林奕華等6人，29日到刑事局自首聲援藝人郭彥均。（圖／記者張君豪翻攝）

文／呂秋遠

對於任何的生命，我們的想法應該都要是「一個都不能少」。因此，死亡不應該只是數字，而是活生生的人，在他的家人、朋友面前消失的一場悲劇。

但是，這場瘟疫，已經讓這些悲劇「無可避免」的一定會發生。多少是多？多少又是少？在我看來，一個都嫌多。但是，真的發生了一個、二個、十個、一百個，我們該責怪誰？

[廣告]請繼續往下閱讀...

我不知道，因為死亡這件事，有太多不可抗力與不可知的因素。可是，我會盡量學習，不要把情緒擴散，也不要把情緒移轉給其他人，而是讓自己慢慢消化。

例如，當有人問我，「死了這麼多小孩，難道你還要替政府護航嗎？」我實在不知道該怎麼回答。一個，就是多，不管是不是時辰到了，任何生命在任何時候消失，都是多。可是，在這場瘟疫的一連串悲劇中，我們第一件該做的事情，是散布恐懼嗎？

「很多」孩子走了，站在一個都不能少的立場，當然是主觀上的事實。可是4月5日到4月15日以前，就沒有兒童重症，4月26日，才出現第二個兒童重症。「很多孩子走了」，搭配「醫療人員從4月初開始就疲於奔命、無法休息」，兩者合一，就是謠言，意圖讓父母們恐慌的謠言。醫療人員是辛苦，但是這則謠言想要營造的氛圍，是醫院快垮了、小孩快死光了，這樣的謠言，透過媒體快速傳播，就會讓父母人人自危，不再信任政府的防疫措施，沒怎樣，就歸功於自己照顧的好，有怎樣，就會責怪這個政府照顧不周，不顧醫療人員生活、不管父母孩子死活，這就是這個謠言的目標。

▲▼郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

▲郭彥均PO出對話截圖，「很多孩子都走了」引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

謠言，跟言論自由有什麼關係？

不用講什麼在「戲院裡講失火」的案例，一個人能不能在臉書上造謠，說「某家醫院群聚感染，數百名住院病患都已經死亡」？當然不行。重點不在於死亡數目，也不在於言論自由，而是寫這種謠言，會讓一般人對疫情高度恐慌，造成社會動盪。對於這家醫院而言，更是不白之冤，難以洗刷。如果我們對於這種謠言不能接受，為什麼覺得那些粉專的謠言，是言論自由的一部分，應予尊重，不尊重就是扼殺言論自由？

沒有人說，不能評論孩子重症的數目是多是少，因為那本來就很主觀。更何況，政府做得好不好，每個人本來就都可以罵、可以說，但就不該用謠言罵、用謊言說。台灣每年都有將近兩千名兒童因為各種原因離開這個世界，如果我們真的不捨，好好照顧自己的孩子、關心別人的孩子，但是，不要散布謠言，因為真的會有人信，而且很信。
那會怎樣嗎？一個充滿恐懼與仇恨的社會，而且是不明究理的恐懼與仇恨，那是最可怕的環境。謠言，就可以達到這種效果。

瘟疫肆虐，別讓謠言也跟著肆虐，好好的保護自己、戰勝疾病，往後多的是投票制衡政府的機會，別把這個社會毀了。真正的獨裁，在西台灣，這個社會的互信毀了以後，我們都不會有任何的言論自由。

看看李文亮醫師的下場，那才叫做沒有言論自由。

※本文章已獲呂秋遠律師授權，未經同意請勿隨意轉載。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
月薪10萬全給老婆！　還被她笑「薪水低」刺破電腦
獨／副駕女國道抓癢被開單　申訴結果更慘了
快訊／新店耕莘醫院暴力衝突！　鴨舌帽男失控動粗
墾丁villa強抱床上侵犯！　色男遭2女私刑打爆頭
LIVE／「消失的81分鐘」首死2歲童父飆淚討真相　侯友宜回
長榮海運每人可領56萬！　今年分紅暴增10倍
中和2歲童「獨乘禮儀車羽化」　爸淚：想要真相安慰小寶
「很多孩子走了」就是謠言！　律師曝關鍵
快訊／青峰終於拿回「蘇打綠」！　林暐哲宣布放棄商標權
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航空中女王「飛行餐車」2天半賣光！最後一批預定辦法出爐

無症狀病毒傳播力有多強？醫給答案　「沒想像那麼多！」

端午連假　大家一起來台南戶外防疫健康遊！

媽媽求問「兒童打BNT」副作用　家長群回報！她飆高1指數傻了

慈濟病理學教授許永祥病逝捐大體　女兒：一輩子以您為榮

6分鐘控訴文！中和2歲童獨乘禮儀車羽化　爸淚：想要真相安慰小寶

文策院董事長交接　彭俊亨自比「中繼投手」行銷台流　未來任務曝光

社交距離APP還有用嗎？陳時中揭「1關鍵功能」：很有幫助

媽抱嬰急診哭喊「救救我孩子」　正義哥遭嗆帶風向！高醫回應了

3小叔每人給3千　逼她辭職照顧中風婆婆！尪還嗆：你也沒賺多少

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

華航空中女王「飛行餐車」2天半賣光！最後一批預定辦法出爐

無症狀病毒傳播力有多強？醫給答案　「沒想像那麼多！」

端午連假　大家一起來台南戶外防疫健康遊！

媽媽求問「兒童打BNT」副作用　家長群回報！她飆高1指數傻了

慈濟病理學教授許永祥病逝捐大體　女兒：一輩子以您為榮

6分鐘控訴文！中和2歲童獨乘禮儀車羽化　爸淚：想要真相安慰小寶

文策院董事長交接　彭俊亨自比「中繼投手」行銷台流　未來任務曝光

社交距離APP還有用嗎？陳時中揭「1關鍵功能」：很有幫助

媽抱嬰急診哭喊「救救我孩子」　正義哥遭嗆帶風向！高醫回應了

3小叔每人給3千　逼她辭職照顧中風婆婆！尪還嗆：你也沒賺多少

34歲主廚年薪百萬！曖昧女開「7條件」才交往　網細讀懂了：會包裝

苗栗女和父母鬧翻「為愛奔他鄉」　12年後找到了！命運慘如8點檔

重演KD悲劇？熱火奇兵三分遭沒收惹議　巴特勒打滿整場關鍵球落空

快訊／台北內湖安康路鐵皮倉庫陷火海　全面燃燒濃煙灌救中

台東縣淨海聯盟競賽開跑　最高可獲得萬元禮卷

柯建銘：陳水扁再也不是政治提款機　國民黨該走出逢扁必反的時代

大貨車載貨沒綁好　過彎慘了！國道機場匝道滿地罐裝飲料

想變成鋼鐵人！他「空中飛行20秒」極速旋轉墜湖　落水瞬間曝光

NBA史上最悲情男人笑了！歐佛首次打進總冠軍賽

兄弟聲明譴責「喊假球」惡質觀眾　網路鍵盤手也要抓

生活熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

有症狀卻快篩陰？台大醫教「雙挖採檢」

34年基隆麥當勞8:00熄燈　上百人噴淚暴動

阿北被龜殼花咬　徒手抓蛇衝醫院

新北2歲童重症亡　爸心碎：消失81分鐘發生什麼

即／中和2歲童父首露面落淚　痛批：81分鐘到底發生什麼

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

專家：中南部不會演雙北慘況　2關鍵曝

又一間麥當勞熄燈！「中和連城店」5／29歇業

更多熱門

相關新聞

北韓疑「偷解封」害疫情反彈！

北韓疑「偷解封」害疫情反彈！

北韓聲稱4月底起爆發新冠疫情，並在5月10日下令封城，隨後連日都新增數十萬的發燒病例，也就是新冠可疑病例。相關數據隨著時間流逝，雖出現下降趨勢，並在27日首度掉到10萬人以下，但時隔僅僅3天，30日的新增發燒人數再度飆破10萬例。分析認為，這可能是因為平壤正在陸續解封，才會造成反彈。

楊小黎確診2周「半夜突胸悶昏倒」

楊小黎確診2周「半夜突胸悶昏倒」

首例Omicron變異株BA.5曾输入滬

首例Omicron變異株BA.5曾输入滬

比爾蓋茲：未來20年恐爆新的全球大流行

比爾蓋茲：未來20年恐爆新的全球大流行

南韓今新增6139例　創4個月新低

南韓今新增6139例　創4個月新低

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫情疫苗孩子重症死亡小孩郭彥均呂秋遠律師

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面