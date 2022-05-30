「很多孩子走了」就是謠言！律師嘆：李文亮才叫做沒言論自由

▲立院國民黨總召曾銘宗，及立委萬美玲、鄭正鈐、洪孟楷、林思銘、立委林奕華等6人，29日到刑事局自首聲援藝人郭彥均。（圖／記者張君豪翻攝）

文／呂秋遠

對於任何的生命，我們的想法應該都要是「一個都不能少」。因此，死亡不應該只是數字，而是活生生的人，在他的家人、朋友面前消失的一場悲劇。

但是，這場瘟疫，已經讓這些悲劇「無可避免」的一定會發生。多少是多？多少又是少？在我看來，一個都嫌多。但是，真的發生了一個、二個、十個、一百個，我們該責怪誰？

[廣告]請繼續往下閱讀...

我不知道，因為死亡這件事，有太多不可抗力與不可知的因素。可是，我會盡量學習，不要把情緒擴散，也不要把情緒移轉給其他人，而是讓自己慢慢消化。

例如，當有人問我，「死了這麼多小孩，難道你還要替政府護航嗎？」我實在不知道該怎麼回答。一個，就是多，不管是不是時辰到了，任何生命在任何時候消失，都是多。可是，在這場瘟疫的一連串悲劇中，我們第一件該做的事情，是散布恐懼嗎？

「很多」孩子走了，站在一個都不能少的立場，當然是主觀上的事實。可是4月5日到4月15日以前，就沒有兒童重症，4月26日，才出現第二個兒童重症。「很多孩子走了」，搭配「醫療人員從4月初開始就疲於奔命、無法休息」，兩者合一，就是謠言，意圖讓父母們恐慌的謠言。醫療人員是辛苦，但是這則謠言想要營造的氛圍，是醫院快垮了、小孩快死光了，這樣的謠言，透過媒體快速傳播，就會讓父母人人自危，不再信任政府的防疫措施，沒怎樣，就歸功於自己照顧的好，有怎樣，就會責怪這個政府照顧不周，不顧醫療人員生活、不管父母孩子死活，這就是這個謠言的目標。

▲郭彥均PO出對話截圖，「很多孩子都走了」引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

謠言，跟言論自由有什麼關係？

不用講什麼在「戲院裡講失火」的案例，一個人能不能在臉書上造謠，說「某家醫院群聚感染，數百名住院病患都已經死亡」？當然不行。重點不在於死亡數目，也不在於言論自由，而是寫這種謠言，會讓一般人對疫情高度恐慌，造成社會動盪。對於這家醫院而言，更是不白之冤，難以洗刷。如果我們對於這種謠言不能接受，為什麼覺得那些粉專的謠言，是言論自由的一部分，應予尊重，不尊重就是扼殺言論自由？

沒有人說，不能評論孩子重症的數目是多是少，因為那本來就很主觀。更何況，政府做得好不好，每個人本來就都可以罵、可以說，但就不該用謠言罵、用謊言說。台灣每年都有將近兩千名兒童因為各種原因離開這個世界，如果我們真的不捨，好好照顧自己的孩子、關心別人的孩子，但是，不要散布謠言，因為真的會有人信，而且很信。

那會怎樣嗎？一個充滿恐懼與仇恨的社會，而且是不明究理的恐懼與仇恨，那是最可怕的環境。謠言，就可以達到這種效果。

瘟疫肆虐，別讓謠言也跟著肆虐，好好的保護自己、戰勝疾病，往後多的是投票制衡政府的機會，別把這個社會毀了。真正的獨裁，在西台灣，這個社會的互信毀了以後，我們都不會有任何的言論自由。

看看李文亮醫師的下場，那才叫做沒有言論自由。

※本文章已獲呂秋遠律師授權，未經同意請勿隨意轉載。