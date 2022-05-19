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覬覦媳婦美色！1個月8度強吻舔胸硬上　淡水色公公下場出爐

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲新北市一名厚顏無恥的公公8度對媳婦毛手毛腳。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區有多項前科的色公公，見媳婦快跟兒子離婚，竟在住處霸王硬上弓，強吻、摸舔媳婦胸部，甚至舔下體性侵得逞，短短1個月內竟8度伸出鹹豬手，崩潰的媳婦只好報警提告。士林地院審結，依強制性交罪，共8罪，各處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑4年6月。

判決指出，該名噁爛公公阿茂（化名）與媳婦小玲（化名）2人具有家庭暴力防治法第3條第3款所定的家庭成員關係，豈料阿茂於2020年8月間，利用2人處一室機會，竟不顧小玲拒絕，將她雙手抓住，過程甚至強吻、摸及舔胸部、甚至將手指頭及生殖器強行插入，強制性交得逞，短短1個月得逞8次。

法官審酌，阿明知道媳婦當時尚未與兒子離婚，竟為滿足一己色慾，罔顧人倫，以強暴手段對媳婦共8次強制性交行為，導致小玲身心受創並留下難以磨滅陰影，且犯後否認犯行，難見有悔意，考量小玲到庭稱從重量刑，參酌阿明有賭博、妨害兵役、違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、不能安全駕駛致交通危險罪等前科，勘認素行不佳。

合議庭兼衡阿明高中畢業，離婚、育有2子，目前從事電器安裝業、月薪約新台幣7萬元等，依考量8次犯罪手法相同，且8次犯行間僅相距不到1個月、時間甚近等一切情狀，依8次強制性交罪，各處有期徒刑3年6月。應執行有期徒刑4年6月。

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