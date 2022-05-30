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中南部住院人數增「憂重演雙北慘況」　專家搖頭曝2關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心昨日（29日）表示，雙北的住院收治高峰已經到達，將開始呈現反轉下降趨勢，但其他縣市呈現上升的狀態。外界憂心中南部可能會重演雙北急診塞爆的慘況，對此，專家認為不會重演，第一個原因是國內人流頻繁，可能被感染的族群早已染疫；第二則是快篩陽性等同確診政策已經上路，既然這招能救雙北，當然也能救中南部。

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▲雙北住院收治人數「反轉下降」了！（資料照／記者李毓康攝）

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對於國內整體的醫療量能，指揮官陳時中29日在記者會上表示，全國總床數有1萬3589床，空床5835床，中央及檢疫所空床率為45％，會持續增加可以收治的量能，而雙北整體來講這2天空床率持續增加，雖然增加不多，但住院的人數比出院還要稍微少一點，其他區域則是稍微多一點，雙北28日是32％，29日是33.6％，其中新北市為34.8％，急診部分稍微少了一些。

消息公布後，外界擔憂，中南部住院收治人數上升，是否會重演雙北急診塞爆的慘況。根據《聯合新聞網》報導，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬認為不會，因為台灣幅員不大且人流頻繁，現在應該就是中南部疫情最嚴重的時期，可能被感染的族群早已染疫；中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢也覺得不會重演，畢竟「快篩陽性等同確診」已經上路，這項政策救了雙北，當然也能讓中南部醫院免於急診塞車的慘況。

▲▼指揮中心5/29公布醫療量能。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心29日公布全國醫療資源統計表。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，過去1個月最高急診就診人次落在5月16日，達到4萬人次，創下今年疫情以來新高紀錄，不過，從過去1週也就是5月23日至27日的紀錄可見，5月24日之後就診人次明顯落到4萬人次以下，尤其是5月26日、27日，這2天快篩陽性由醫師診斷確診新政策上路後，急診就診人次很明顯降到2.5萬人次左右，全國急診壅塞情形有很明顯的改善。

而在專責病房全國收治人數統計的部分，羅一鈞說明，隨著疫情攀升，全國專責病房收治人數目前統計還是一路呈現上升的趨勢，不過，雙北收治人數的最高峰已在5月26日出現，雙北專責病房收治人數達到3168人，之後連續3天呈現下降趨勢，也就是說，雙北的住院收治高峰已經到達，接著可能開始呈現反轉下降的趨勢，後續還需要再觀察。

至於醫療量能吃緊的部分，羅一鈞說，這週開始會有明顯改善，但其他縣市目前呈現上升的情形，所以中南部部分收治情形仍需要繼續觀察。

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