抓到了！蘆洲通緝犯開車拒檢遭連開3槍　狂換車逃到台中仍落網

▲蘆洲通緝犯拒檢逃逸，逃到台中落網。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、陳韻如／台中報導

新北市蘆洲警方16日晚間攔查可疑車輛時，對方拒檢還企圖衝撞，員警見狀緊急朝輪胎連開3槍，但該車仍直上國道逃逸。經警方調查，當時車上應有2人，駕駛為47歲唐姓槍砲及毒品通緝犯，而經調閱監視器調查後，發現其逃往台中，並於昨(18日)循線前往逮人，全案後續將依通緝及公共危險等罪嫌移送法辦。

蘆洲警分局集賢派出所員警16日晚間掌握情資，有通緝犯開車出入蘆洲三民路一帶，上前攔查時，對方拒檢並加速逃逸，衝破成蘆橋上攔檢點後，警方隨即騎警用機車追緝，但卻差點遭到衝撞。

員警一路狂追，直到五股成泰路三段、州后路口攔截圍捕，但犯嫌仍持續拒檢，還險些撞上民眾，員警見情況危急，立刻拔槍朝輪胎開3槍，但仍讓該車直上國道逃逸。

警方後續於林口文化路一段查獲犯嫌車輛，輪胎已報銷，犯嫌則棄車逃逸，經擴大追查，並調閱監視器畫面，確認車上有2人，且駕駛為47歲唐姓通緝犯，另還有一名43歲余姓女子，2人搭乘計程車逃逸至桃園、新竹、苗栗、台中，沿途還不斷變換車輛製造斷點，企圖躲避警方查緝，但警方仍於昨日晚間在台中一處汽車旅館逮捕到2人，並查扣海洛因一包0.42公克、安非他命吸食器一組，全案後續依通緝及公共危險等罪嫌移送法辦。