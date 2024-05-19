高市觀音山藝術協會參訪木雕家蔡明海「明月居」　讚嘆如博物館

▲高雄市觀音山藝術協會參訪傳統木雕家蔡明海「明月居」 。（圖／江敏英理事長提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市觀音山藝術協會人員40多人，18日到屏東縣新園鄉傳統木雕家蔡明海「明月居」參訪；鄉長方冠丁、縣議員方文正及在地藝術家戴志岳、白善化、蔡坤城、蔡富雄、方實誠、張國和也帶著作品到場進行藝術交流，讓參訪人員讚嘆「明月居」宛如一一座「博物館」，目不睱給，件件作品令人品味再三。

▲桃李夜宴圖 。（圖／蔡明海提供）

協會理事長江敏英表示，經由會員楊靜惠老師介紹認識木雕家蔡明海老師，看到蔡老師傳統小雕作品中，不少是傳統農家生活縮影，值得向會員引荐，促成這起藝文交流活動。

藝術家工作坊，通常就是擺設幾件作品，多數陳列創作工具；高雄市觀音山藝術協會員發現「蔡明海老師『明月居』」工作坊，卻宛如「博物館」，屋內有條不紊陳設焢土窯、灌蟋蟀、抓螃蟹、打陀螺、奕棋等生活化作品，勾起會員滿滿童年記憶。

▲蔡明海解說作品 。（圖／記者陳崑福攝）

其中「桃李夜宴圖」，每個人物臉部表情、頭上髮飾、衣服紋路、肢體動作、穿著鞋子各各不同，在喧嘩的人聲沸騰中，巧妙佈局，人物環環相扣，熱鬧景致，令觀賞者拍案叫奇。

蔡明海老師年幼家貧，父親希望他學得一技之長過活，14歲時遠離家鄉到台中拜師李秋龍學習中國式家具浮雕，工藝精細，奠下後來傳統雕刻的基礎、也開啟了木雕藝術之路。臺灣有名的萬華龍山寺中殿的十八羅漢、觀音殿二旁的神龕、大甲鎮瀾宮的門神與後殿、基隆平安宮等廟宇，都有他的作品。後來轉型，曾有10年時間有沒有收入，過著艱苦生活，幸遇到中人生中的貴人之之李太豐老師，經他提攜指引學習，成功轉型。

他於2007年就榮獲「台灣工藝之家」；他說，30多年前，在台南看到廟宇繪畫大師潘麗繪製「桃李夜宴圖」，李白邀請好友在桃花樹下夜飲，吟詩作對，輸者人罰3杯，那幅「夫復何求」的情景，讓他印象深刻，因緣機會於20多牛前找到這塊越南檜木，經3年時間完成這件作品。

他感謝高雄市觀音山藝術協會到訪，進行藝術文化交流，蓬蓽生輝，也期盼屏東縣政府相關單位花點心思多觀注縣內傳統藝術工作者，讓藝術文化持續傳統下去。

高雄市觀音山藝術協會於2003年成立，會員有有中國琴、棋、書、畫、西洋管弦樂、畫藝、民族舞蹈、攝影、陶藝等藝術人才，會中中，工筆大師蔡顯裔6月1日至28日在高雄市中正三路「安城藝術中心」舉辦「古韻今色風華」個展，幅幅作品，展現花鳥世界的生命張力。