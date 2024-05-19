　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

高市觀音山藝術協會參訪木雕家蔡明海「明月居」　讚嘆如博物館

▲高雄市觀音山藝術協會參訪傳統木雕家蔡明海「明月居」 。（圖／江敏英理事長提供）

▲高雄市觀音山藝術協會參訪傳統木雕家蔡明海「明月居」 。（圖／江敏英理事長提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市觀音山藝術協會人員40多人，18日到屏東縣新園鄉傳統木雕家蔡明海「明月居」參訪；鄉長方冠丁、縣議員方文正及在地藝術家戴志岳、白善化、蔡坤城、蔡富雄、方實誠、張國和也帶著作品到場進行藝術交流，讓參訪人員讚嘆「明月居」宛如一一座「博物館」，目不睱給，件件作品令人品味再三。

▲高雄市觀音山藝術協會參訪傳統木雕家蔡明海「明月居」 。（圖／江敏英理事長提供）

▲桃李夜宴圖 。（圖／蔡明海提供）

▲高雄市觀音山藝術協會參訪傳統木雕家蔡明海「明月居」 。（圖／江敏英理事長提供）

協會理事長江敏英表示，經由會員楊靜惠老師介紹認識木雕家蔡明海老師，看到蔡老師傳統小雕作品中，不少是傳統農家生活縮影，值得向會員引荐，促成這起藝文交流活動。

藝術家工作坊，通常就是擺設幾件作品，多數陳列創作工具；高雄市觀音山藝術協會員發現「蔡明海老師『明月居』」工作坊，卻宛如「博物館」，屋內有條不紊陳設焢土窯、灌蟋蟀、抓螃蟹、打陀螺、奕棋等生活化作品，勾起會員滿滿童年記憶。

▲高雄市觀音山藝術協會參訪傳統木雕家蔡明海「明月居」 。（圖／江敏英理事長提供）

▲蔡明海解說作品 。（圖／記者陳崑福攝）

▲高雄市觀音山藝術協會參訪傳統木雕家蔡明海「明月居」 。（圖／江敏英理事長提供）

其中「桃李夜宴圖」，每個人物臉部表情、頭上髮飾、衣服紋路、肢體動作、穿著鞋子各各不同，在喧嘩的人聲沸騰中，巧妙佈局，人物環環相扣，熱鬧景致，令觀賞者拍案叫奇。

蔡明海老師年幼家貧，父親希望他學得一技之長過活，14歲時遠離家鄉到台中拜師李秋龍學習中國式家具浮雕，工藝精細，奠下後來傳統雕刻的基礎、也開啟了木雕藝術之路。臺灣有名的萬華龍山寺中殿的十八羅漢、觀音殿二旁的神龕、大甲鎮瀾宮的門神與後殿、基隆平安宮等廟宇，都有他的作品。後來轉型，曾有10年時間有沒有收入，過著艱苦生活，幸遇到中人生中的貴人之之李太豐老師，經他提攜指引學習，成功轉型。

他於2007年就榮獲「台灣工藝之家」；他說，30多年前，在台南看到廟宇繪畫大師潘麗繪製「桃李夜宴圖」，李白邀請好友在桃花樹下夜飲，吟詩作對，輸者人罰3杯，那幅「夫復何求」的情景，讓他印象深刻，因緣機會於20多牛前找到這塊越南檜木，經3年時間完成這件作品。

他感謝高雄市觀音山藝術協會到訪，進行藝術文化交流，蓬蓽生輝，也期盼屏東縣政府相關單位花點心思多觀注縣內傳統藝術工作者，讓藝術文化持續傳統下去。

高雄市觀音山藝術協會於2003年成立，會員有有中國琴、棋、書、畫、西洋管弦樂、畫藝、民族舞蹈、攝影、陶藝等藝術人才，會中中，工筆大師蔡顯裔6月1日至28日在高雄市中正三路「安城藝術中心」舉辦「古韻今色風華」個展，幅幅作品，展現花鳥世界的生命張力。

ET快訊
范逸臣炎上「紀曉君也被出征」！急道歉滅火　釣出鍾佳濱
98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道
星宇航寵股東！　送1500元機票折扣
隋棠一彎腰「腿根被看光」鉛筆腿全露！做木工穿超辣
快訊／抓到了！蘆洲通緝犯拒檢遭開3槍　台中落網
單車女穿越台1線撞飛！當場死亡　恐怖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

行「繕」週週不停歇　台南志工化身繕愛大使整修殘屋

打造節能減碳城市　嘉義市YouBike將突破5百萬人次

嘉義市免費社區營養諮詢 　擔負「營養及健康飲食教育」重責

消防再提升　南消歸仁七甲里韌性社區自辦防災士培訓

嘉義咖啡節舊監宿舍群登場　木都城市瀰漫百年咖啡香

高市觀音山藝術協會參訪木雕家蔡明海「明月居」　讚嘆如博物館

嘉義市監視系統再升級　113年完成全面數位化

嘉義水上瓜瓜節5／25登場 　千份瓜果免費吃

馬祖一O岸巡隊聯合各界救生救難演練　互助合作展現救援應變能力

文資價值都滅失了！中油「資源莊冰店」嚴重大火　被評估解除列冊

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

黃宣《歌手2024》踢館晉級！　「表演Chill到爆」震撼陸網

行「繕」週週不停歇　台南志工化身繕愛大使整修殘屋

打造節能減碳城市　嘉義市YouBike將突破5百萬人次

嘉義市免費社區營養諮詢 　擔負「營養及健康飲食教育」重責

消防再提升　南消歸仁七甲里韌性社區自辦防災士培訓

嘉義咖啡節舊監宿舍群登場　木都城市瀰漫百年咖啡香

高市觀音山藝術協會參訪木雕家蔡明海「明月居」　讚嘆如博物館

嘉義市監視系統再升級　113年完成全面數位化

嘉義水上瓜瓜節5／25登場 　千份瓜果免費吃

馬祖一O岸巡隊聯合各界救生救難演練　互助合作展現救援應變能力

文資價值都滅失了！中油「資源莊冰店」嚴重大火　被評估解除列冊

鮪魚季遊客多！東港華僑市場停車位不足　警開出20張告發單

2男互砍！他遭斷手超淡定　默默「撿起左手掌」閃人

廣東人挑戰30天上班暴雨？　氣象預警「龍舟水」5個時段出爐

行「繕」週週不停歇　台南志工化身繕愛大使整修殘屋

東華災損嚴重！悠遊卡董座「非常心疼」　致贈114萬元助重建

打造節能減碳城市　嘉義市YouBike將突破5百萬人次

餘震豪雨毀森林步道　林業署籲遊客「掃QR code」報修

台灣被點名！「東亞四大國」將遇經濟危機　人口老化威脅競爭力

玩期貨賠光想翻身！媳婦「不借房貸款」他氣炸：看我像看到鬼

范逸臣酸立院打架炎上「紀曉君也被出征」！急道歉滅火　釣出鍾佳濱

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

地方熱門新聞

少棒隊打羽球訓練揮棒　41萬人觀看

新北板橋首座開心農場　長輩種菜樂開懷慶豐收

文資價值滅！資源莊冰店遭評解除列冊

玉山天籟「台灣原聲」快閃烏日高鐵　邀民眾6/15日月潭聽音樂會

失智症研究新突破！許景琦獲國際精神衛生會議特殊榮譽

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

台南多處停電一片黑　台電回應了

馬祖一O岸巡隊聯合各界救生救難演練

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

盼媽祖60年仍撲空　百人暴動　

「雲林六房媽過爐」登場　萬人陪媽祖搬家

嘉義市監視系統113年完成全面數位化

行道樹倒塌　嘉義市議員建議替換原生樹種

更多熱門

相關新聞

瞭解木雕作品價值　屏東分署向木雕大師請益

瞭解木雕作品價值　屏東分署向木雕大師請益

法務部行政執行署屏東分署受屏東地檢署囑託拍賣木雕作品，為使執行同仁在拍賣前更加瞭解木雕之價值與保存，由楊碧瑛分署長率領分署承辦專案小組前往新園鄉，拜訪國立台灣工藝研究發展中心認證為「工藝之家」的在地木雕大師蔡明海老師，收穫滿滿。

豬八戒是「天篷大帥」！陳啟村雕塑展即起佛館展出　

豬八戒是「天篷大帥」！陳啟村雕塑展即起佛館展出　

藝術家佐野美里的木雕犬兒

藝術家佐野美里的木雕犬兒

蔡明海屏東工藝家展出《刻話溫情》

蔡明海屏東工藝家展出《刻話溫情》

指鹿為馬　木雕藝術家陳凱智回顧展

指鹿為馬　木雕藝術家陳凱智回顧展

關鍵字：

高雄市觀音山藝術協會蔡明海木雕藝術家明月居

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

好多人生病！　醫揭發燒「3大病毒」

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

人妻倒垃圾逃跑　夫等17年心寒提離婚

男被氣槍打成植物人　肇事者歉：沒錢

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

今雨區擴大！　明起「全台連下5天」

大咖韓影后「巧遇許光漢」太害羞秒逃跑

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

抄襲廠商蹦世界公布對話紀錄：她以為P圖就沒事了

把握最後好天氣　全台「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面