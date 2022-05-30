快訊／鬆綁邊境縮短檢疫天數？陳時中下午2點記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

國內本土疫情仍未達單日破10萬高峰，持續在高原期平穩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已和各部會在研議邊境鬆綁作業，很快就會公布相關政策措施。另外，「數位新冠病毒健康證明」系統今起也新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，符合2條件民眾就可申請。相關最新資訊將由指揮中心下午2點記者會說明。

這波本土疫情延燒不少嬰幼童，目前已累計22例兒童重症，其中10人死亡，有5例是腦炎、2例肺炎、1例敗血症、1例家中死亡和1例共病腦腫瘤。若單以兒童腦炎來看，目前累計11例，其中5人死，5人已拔管，1人仍在呼吸器治療中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，「確診者自主回報疫調系統」自今年5/1上線後，仍有不少民眾超過3天仍未能取得或下載隔離通知書，指揮中心也更新系統，今上午0時起在「數位新冠病毒健康證明」系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，符合2條件民眾就可申請。

指揮中心表示，要申請「確診者指定處所隔離通知書補發」的民眾，需符合「今年5/1至5/26確診，但仍未取得電子隔離通知書者」以及「5/27起確診，未於3日內取得電子隔離通知書者」。