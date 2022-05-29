數位健康證明「明起可申請補發隔離通知書」　需符合2條件！

▲確診者指定處所隔離通知書補發形式。（圖／指揮中心提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

「確診者自主回報疫調系統」自今年5/1上線後，仍有不少民眾超過3天仍未能取得或下載隔離通知書。中央流行疫情指揮中心今表示，將自5/30上午0時起在「數位新冠病毒健康證明」系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能，符合2條件民眾就可申請。

指揮中心表示，要申請「確診者指定處所隔離通知書補發」的民眾，需符合「今年5/1至5/26確診，但仍未取得電子隔離通知書者」以及「5/27起確診，未於3日內取得電子隔離通知書者」。

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指揮中心提醒，為配合新增功能，數位證明系統預計在今29日晚上6時至次（30）日上午0時暫時停止服務，進行版本更新，有急需使用者，可先提前下載。相關申請可用電腦或手機直接上網辦理（網址：https://dvc.mohw.gov.tw），申請3步驟如下。

一、確認身分：

經過多元身分驗證登入，也可使用健康存摺APP，先點選「申請COVID-19數位證明」功能，再點選「COVID-19數位證明申請系統」。

二、選擇項目：

(1)疫苗接種數位證明。

(2)檢驗結果數位證明：可選擇核酸(PCR)數位證明或快篩陽性證明。

(3)接觸者隔離證明：需填寫居住、隔離地址後，始可送出申請。

(4)確診者指定處所隔離通知書補發：需填寫手機號碼（聯絡電話）、居住及隔離地址後，始可送出申請。

三、取得證明

於申請成功畫面點選「下載/列印數位證明」，若需列印者也可使用「取得超商列印碼」。

▲「確診者指定處所隔離通知書補發」申請流程。