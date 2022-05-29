兒童疫苗總貨量有110萬劑「這波可施打人數99萬」　陳時中保證量一定夠

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣5~11歲兒童已開放施打新冠疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，扣掉15萬多人染疫3個月內不適合施打、以及打過莫德納的27萬多人，現在這波可以施打的大約是99萬人，加上後續仍有疫苗到貨，總量將至110萬人份，所以父母不用擔憂，一定都打得到。

陳時中說明，5~11歲總共可以打疫苗的人有142萬8428人，而這段時間染疫3個月內不適合施打的5~11歲兒童有15萬6411人，已經打過莫德納的有27萬3519人，扣下來這波可以打的人不到100萬，大約是99萬人，早上已經發出77萬，6/3還會到貨33萬，總貨量有110萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，5~11歲要打到100%，目前世界上還沒有人做到，美國施打率約28%，歐盟18%左右，台灣打下來一定高很多，的確不可能到100%，但就算打到100%，還剩下10萬劑，所以父母不用擔憂，要打都一定打得到。

另外，陳時中也提醒，如果衛生局和教育局排定施打時間比較晚，疫苗也不需要保留，就趕快放到醫療機構，讓比較著急的父母能及早趕快打到，熱門點會協商多發一點去，但真的沒必要從中部跑到南部施打。他也透露，自己的5歲孫子第一次也沒有預約到，也要到下次預約才能施打。