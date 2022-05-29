台灣新冠口服用藥率3.97%「比美日韓高」　陳時中：最多可供685萬人用

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠本土疫情爆發以來，口服抗病毒藥物用藥一直被外界詬病，中央流行疫情指揮中心今說明口服抗病毒藥物最新用藥情況，指揮官陳時中表示，台灣用藥使用率達3.97%，基本上使用效率並沒有比他國家低，以最高估計來說，台灣的用藥率可供給685萬名確診者使用。

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▲指揮中心5/29公布各國口服抗病毒藥物儲備情形。（圖／指揮中心提供）

針對外界用藥太慢和用藥率太低的質疑，陳時中今說明，有把台灣用藥效率和其他國家比對，以美國來說，確診藥物使用率是3.27%、英國是0.14%、香港是1.99%、日本是2.78%、韓國是1.33%，而台灣的使用率是3.97%，所以基本上效率並沒有比他國家低，以最高估計來看，台灣的使用率到達15%，也就是說，口服藥可以供給685萬名確診者使用。

另外，指揮中心在5/26正式實施快篩陽性經醫師認定確診政策。陳時中也直言，目前診所通報量已經有6成，整體快篩陽確診已經比PCR陽性確診多很多。

陳時中說明，之前診所參與比較少，所以醫院急診和門診壓力大，但在5/26實施快篩陽經醫師認定確診後，診所通報量已經達6成，昨天有43,839人是快篩陽確診，診所通報有29,329人，這禮拜都維持差不多，診所通報占比約6成。