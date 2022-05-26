轎班弟淋雨摔倒…板凳壞了「媽祖指示要換」　老闆拿出專用凳救援

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣白沙屯媽祖8天7夜進香活動25日進入第6天，隊伍下午2點28分左右準備停駕在台中清水一間餐廳時，發生扛轎人員轎桿差點滑落，及轎班人員摔倒導致停駕用的板凳摔壞等事件，讓圍觀信徒們捏了一把冷汗，所幸店家拿出大甲媽祖專用的板凳替代，才讓停轎順利完成。

白沙屯媽祖進香團25日繼續北上回鑾，媽祖鑾轎下午2時28分準備停駕於台中清水福宴國際創意美食餐廳，不過停駕的過程中卻發生2起突發事件。影片中可以看見，神轎在餐廳門口三進三退，突然一名扛轎人員轉身時，肩膀上的轎桿突然滑落，所幸其他人見狀立刻上前協助，才沒有讓鑾轎掉落。

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▲白沙屯媽祖25日停轎時發生2起突發事件。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

另一段影片則能看見，一名轎班人員在搬運停駕用的板凳時，疑似因為天雨路滑不慎摔倒，導致板凳重摔在地當場損壞，下一秒鑾轎更是不斷劇烈搖晃。白沙屯拱天宮表示，由於板凳摔壞，媽祖指示換板凳，老闆拿出大甲媽的專用板凳替代，讓停轎順利完成。

其他網友看了影片後紛紛說，「辛苦了轎班全體同仁，希望跌倒的弟弟沒事」、「轎班人員辛苦了，下雨天注意安全」、「大哥沒事吧，剛剛看直播捏一把冷汗，千萬不要自責，媽祖跟大家都知道你們很辛苦，不要受傷最重要」、「天雨路滑，安全第一，希望全體工作人員及香燈腳都能圓滿完成進香」。

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