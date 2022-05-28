「台義搶女大戰」最高院被判違憲　空姐3點聲明謝大法官

▲「台義搶女大戰」最高院被判違憲，空姐發3點聲明謝憲法法庭。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

憲法法庭27日針對義大利富商與詹姓空姐爭女事件做出判決，認定最高法院裁定違憲，8歲女童可以暫時留在台灣，廢棄發回最高法院更裁。這是《憲法訴訟法》今年初施行後，由憲法法庭首度判決最高法院違憲，充分發揮大法官功用，乃我國司法史上首例。對此，詹姓空姐相當低調不願受訪，僅透過立委張廖萬堅發出三點聲明，除了感謝大法官之外，也強調女兒不應該成為父母情感結束後的隨身行李，她願意與富商嘗試共創給予８歲女兒滿滿的愛。

張廖萬堅表示，由於法官勸空姐低調，不要接受媒體採訪，因此委由他發表3項聲明，女兒目前適應良好，與父親也開始對話，雙方現今已經不像過往那麼對峙。

詹姓空姐在聲明中提到，感謝媒體各界的關心，為尊重法院對於雙方間改定親權事件仍在審理中，因此婉拒採訪，還請見諒，三點聲明如下：

一、 首先非常感謝大法官做出本判決，確保並促進了未成年子女身為程序主體地位所應享有參與程序與陳述意見之正當法律程序 基本權。

二、 並感謝本事件以來所有提供專業意見的律師、社工師及學者的協助。

三、 盼望藉由大法官本次的判決之契機，能攜手法院與對造於相關訴訟程序中傾聽、理解並落實未成年子女的意見與想法，以求確保並達成未成年子女之最佳利益，因為未成年子女不應該成為父母情感結束後的隨身行李，因此，詹小姐也願意與對造嘗試共創如何共同給予未成年子女滿滿的愛。