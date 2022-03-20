竹聯幫上海設局誆「投資蔡依林演唱會」　富商遭騙780萬

記者張君豪／台北報導

台北市刑警大隊科偵隊20日宣布破獲竹聯幫愛堂陳男（47歲、懲治盜匪通緝中）謊稱認識台灣知名娛樂公司「超級遠景」主管，可協助被害富商取得台灣知名女歌手蔡依林在杭州、海口的演唱會主辦權，被害富商依約交付訂金人民幣175萬元（約合新台幣780萬元）後，陳男等人得手鉅款後置之不理，甚至連被害富商向上海市公安局報案也無下文，後來富商因對岸疫情爆發，2021年1月返台求助台灣警方，台北市刑警大隊獲報後成立專案小組展開追查。

▲台北市刑大科偵隊破獲竹聯幫愛堂成員涉嫌在上海誆騙富商投資蔡依林演唱會，逮捕5人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大科偵隊破獲竹聯幫愛堂成員涉嫌在上海誆騙富商投資蔡依林演唱會、逮捕5人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市刑大科技犯罪偵查隊獲報後調查，發現有竹聯幫愛堂背景的陳男，看中被害人因疫情無法及時返台查證陳嫌聲稱的歌手蔡依林代理公司等背景，唆使在台周姓人頭（41歲）假冒「超級遠景」娛樂公司主管，利用通訊軟體與人在上海的被害富商商討言唱會細節，藉此取信被害人。

▲台北市刑大科偵隊破獲竹聯幫愛堂成員涉嫌在上海誆騙富商投資蔡依林演唱會、逮捕5人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

據台灣警方獲報後調查，陳嫌根本就是竹聯幫愛堂成員，因觸犯懲治盜匪條例遭通緝在案，逃亡上海期間仍指揮兩岸該幫派團夥犯案，刑大科偵隊接獲富商報案，報請新竹地檢署指揮偵辦，並於2021年11月、今年1月發動兩次搜索，陳姓主嫌因對岸新冠肺炎疫情爆發返台躲避，剛入桃園機場就遭警方逮捕，並移送台北監獄發監執行。

警方並逮捕假冒遠景娛樂公司高管周男（41歲）、人頭卡業者葉嫌、黃姓共犯共5人到案，並查扣手機、桌上型電腦、文件等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺、偽造文書及洗錢防制等罪嫌移請新竹地檢署續行偵辦，並於2022年2月底由該署起訴在案。

其中陳男入獄，兩名黃姓共犯及周姓男子均遭法院裁定收押禁見，葉男因提供人頭卡涉案情節較低，訊後檢察官裁定交保候傳。台北市警方指出，詐騙集團假借知名藝人投資詐騙案例層出不窮，民眾從事商業行為應小心查證，避免貪圖投資獲利遭詐騙。

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