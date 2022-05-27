快訊／陸企挖角高科技人才　聯創、芯華章負責人交保

▲聯創負責人陳偉軒涉嫌幫大陸深圳和宏實業招攬PCB Layout工程師，違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

因應大陸企業頻頻用各種方式來台設點，違法挖角高科技產業人才，檢調單位長期監控調查多家陸企在台辦公室，以及假台資公司，北檢等單位近日集中火力，展開20路大搜索，包括陸企芯華章公司在台辦事處負責人陳郁樹、以及涉嫌幫大陸公司招攬PCB Layout工程師的聯創創新公司負責人陳偉軒等10間公司被依違反《兩岸人民關係條例》罪嫌遭約談，訊後檢方諭令陳郁樹20萬元交保、陳偉軒10萬交保並限制出境出海。

▲陸企芯華章公司在台辦事處負責人陳郁樹，涉嫌未經許可在台從事業務挖角高科技人才，檢方訊後諭令20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

北檢26日指揮調查局新北市調處搜索聯創創新股份公司，經檢調蒐證，聯創創新的母公司是大陸深圳的和宏實業，涉嫌從2021年開始，公然在台灣人力銀行網站上，招募PCB Layout工程師、電子研發工程師，且在徵才廣告中不諱言是要「為集團提供源源不絕創新泉源」，聯創創新負責人陳偉軒因此遭約談。

另外，大陸軟體公司芯華章科技負責人王禮賓，則是涉嫌自2020年開始，透過台籍人士陳郁樹在新竹私設辦公室，並以獵人頭銀行違法攬才，薪水由大陸母公司以美金支付，其中王男為陸籍人士，不在境內，在台辦事處負責人陳郁樹則遭約談。

調查局指出，包括北檢在內，新北、桃園、新竹共4個地檢署指揮7個調查局外勤處站，從23日到26日共計動員上百人次，針對10家違法在台陸企或研發據點，兵分20陸展開大搜索，估計約談訊問總人數達70多人次。

除北檢偵辦中的3家公司外，新北檢指揮搜索偽台資杰華特公司(電源管理晶片IC設計研發、銷售)，陸企中科冠騰公司(液晶顯示器研發、設計、製造)在台辦事處。桃園地檢署搜索在台設置研發地點的陸企皓澤公司(微型驅動馬達製造)、偽外資港商舜宇公司(光學、光電零組件、攝像模組和光學量測儀器設計開發)。新竹地檢署則偵辦偽台資台灣芯盈公司(半導體IC設計），陸企華大北斗公司(導航定位晶片設計研發，應用於衛星、汽車導航、物聯網等領域)，以及偽台資佳佶公司(低溫共燒陶瓷LTCC製程射頻元件開發)。