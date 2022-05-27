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蝦皮店到店「6／7起運費漲價」　網崩潰：這是搞垮自己

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲蝦皮店到店運費漲價，但仍有免運券活動。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

蝦皮店到店積極在各縣市拓店，尤其常灑免運券，讓網購族失心瘋買到剁手。繼5月1日賣家手續費從3％調整為4％，非促銷檔期則2％漲至3％，如今蝦皮官方再宣布，6月7日起「蝦皮店到店門市運費優惠將調整29元」，引發網友熱議。

蝦皮購物官方公告，自2022年06月07日起，蝦皮店到店門市運費優惠將調整為29元，買家使用蝦皮店到店運費抵用券仍可享有滿額的免運優惠。

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▲▼蝦皮店到店運費漲到29元（圖／翻攝蝦皮官網）

▲蝦皮店到店運費將漲到29元。（圖／翻攝蝦皮官網）

消息曝光後，一名女網友在臉書《蝦皮優惠分享/省錢攻略》直呼，「蝦皮店到店收費調整，一直拓店，意料中的事，我剛查了，賣家運費40元，原有優惠19元，現調漲29元。」

底下網友紛紛回應，「我家附近的蝦店收店了，人力不足」、「必然會，慢慢會漲到超商一樣價，而且只能選店到店，沒其它通路了」、「目標應該是60」、「免運的時候才會選蝦皮取貨，沒24小時，很不方便」、「就是一貫的手法，餵飽你慢慢殺，店到店送貨慢，領貨慢，運費漲漲漲」、「收了賣家那麼重的手續費，還要買家付運費喔」、「養套殺不意外」。

另一派則認為，「沒差，一個月買好幾次次蝦皮店到店都是用免運」、「有免運券才會用店到店」、「再漲啊沒差，物流慢到沒朋友，反正沒有免運券不會用他」、「只能趁免運多買一點了」。

▼網友看法兩極。（圖／翻攝臉書蝦皮優惠分享/省錢攻略）

▲▼ 。（圖／翻攝臉書蝦皮優惠分享/省錢攻略）

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蝦皮店到店運費手續費免運券

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