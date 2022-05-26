公私攜手推動台南觀光　燦星旅遊全台首間旗艦門市台南正式開幕

▲在台南市觀旅局力推之下，燦星旅遊全台首間旗艦門市選擇於台南開設，26日正式開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀光旅遊局、港務公司及台南在地企業亞果遊艇集團，近年來在安平亞果遊艇碼頭推動遊艇休閒及水域遊憩觀光，已成為安平觀光新亮點，亞果遊艇集團旗下燦星旅遊全台首間旗艦門市選擇於台南開設，26日正式開幕。

燦星旅遊表示，期與市府觀旅局攜手合作，為台南城市行銷加分，深耕更多元台南在地化服務，並將帶動更多外縣市觀光客至台南市觀光旅遊。

台南市黃偉哲市長表示，很高興燦星旅遊選擇台南開設全台首間旗艦門市，代表台南市的觀光資源之豐厚與不只是我們單方面的想法，同時受到旅行業等民間企業團體大力肯定。期待亞果遊艇集團整合集團資源，與市府共同推動台南觀光國旅市場，打造台南觀光榮景。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，安平亞果遊艇碼頭在亞果遊艇、觀旅局及港務公司共同推動下，已成為安平遊艇休閒及水域遊憩活動新亮點，豐富的生態環境如期間限定的水母大爆發及藍眼淚吸引各地遊客爭相目睹，後續也將有旅館可提供旅宿服務。觀旅局一直以來非常注重公私部門合作協力推廣台南觀光，期待燦星旅遊全台首間旗艦門市在台南開幕，搭配台南各項豐富觀光資源，設計以台南為主設計旅遊行程，共同打造台南觀光城市。

另配合燦星旅遊於台南開設門市，燦星台北總公司也表示設計各旅遊行程時，會以台南出發為優先考量，觀旅局期待透過業者對台南市場之用心規劃，增加台南旅遊人次，同時公私合作再提昇台南旅遊行程優質化，促進台南觀光產業發展。