快訊／中重症+333、死亡+104「雙創新高」　7歲男童重症住加護

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增333例中重症「創新高紀錄」，包括中症242人、重症91人。當中一人為7歲男童，有癌症病史長期使用呼吸器，因新冠肺炎併呼吸窘迫、細菌性肺炎住加護病房治療中。目前兒童重症累積16例，當中7例死亡，重症中有7例出現腦炎。

發言人莊人祥表示，今年國內累積本土病例153萬1055人，當中有152萬7367人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積3688例，重症中有850死。今日新增333例中重症，包括中症242人、重症91人；今日新增和已公布重症合計有104死，也創單日新高。

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▲▼指揮中心5/26說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心指出，今日新增104例本土病例死亡個案，為56例男性、48例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、49例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月23日，死亡日期介於5月13日至5月23日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案有2名幼童，均為先前公布重症個案，其中1人是5月19日公布的4歲腦炎女童、另一人是5月22日公布的1歲腸道閉鎖、敗血症女童，死因分別為腦炎併多重器官衰竭、敗血性休克。

今日新增重症最年輕是未滿10歲幼童，羅一鈞說明，該案是7歲男童，有癌症病史長期使用呼吸器，因新冠肺炎併呼吸窘迫、細菌性肺炎住加護病房治療中。

另5月22日公布之1歲男童腦炎病例，經醫療團隊救治後改善，5月23日已拔管移除呼吸器，意識恢復、四肢活動增加，目前恢復狀況良好。

▲指揮中心5/26公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）